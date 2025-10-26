Cortan un alambrado y saquean una verdulería

En Abasto, una verdulería llamada “San Isidro”, ubicada sobre la Ruta 2, kilómetro 62,2, fue escenario de un audaz robo. El hecho fue descubierto ayer por la mañana, cuando la empleada del local alertó al dueño sobre el desorden y los faltantes en el comercio.

Según informó el denunciante, los ladrones cortaron el alambre perimetral y arrancaron las cámaras de seguridad, ingresando con facilidad tanto a la verdulería como a un departamento del fondo. Del comercio sustrajeron varios artículos de almacén y dinero. No conformes del inmueble trasero también tomaron una importante suma en efectivo.

El propietario señaló que los implicados conocían bien el lugar, dado el modo en que desactivaron las cámaras y accedieron a ambos inmuebles. Hasta el momento no se registró seguro sobre los bienes robados, y la causa quedó en manos de la comisaría 15ta de La Plata, que inició la investigación para dar con los responsables.