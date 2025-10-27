El oficialismo ganó en Mendoza con tono violeta

El oficialismo provincial alcanzó un triunfo histórico en Mendoza durante las elecciones legislativas, asegurando cuatro de las cinco bancas de diputados nacionales en disputa. La Alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (LLA-CM) se impuso con 53,9% de los votos, mientras que el Fuerza Justicialista quedó en segundo lugar con 25%, logrando apenas una banca. El Frente Verde consolidó su tercer puesto, aunque sin representación, seguido por el Frente Libertario Demócrata con 5,4% y el Frente de Izquierda con 3,4%.

La jornada se caracterizó por una alta participación, del 71,5%, superior al promedio nacional del 66%. La polarización entre oficialismo y peronismo marcó la campaña, y desde el búnker oficialista celebraron la amplia diferencia como un “espaldarazo” a la gestión del gobernador Alfredo Cornejo y un fuerte apoyo al presidente Javier Milei a través del candidato y hasta ahora Ministro de Defensa, Luis Petri, quien encabezó la lista de diputados nacionales.

Los elegidos fueron Petri, Pamela Verasay y Álvaro Martínez. Además, consolidaron la mayoría en la Legislatura provincial.