El Churrasco tuvo otro crudo relato sobre la inseguridad

Río de Janeiro, en guerra: decenas de muertos en un feroz choque entre narcos y policías
La Corte Suprema avaló el juicio contra Cristina por la Causa Cuadernos
Alvite volvió a Tribunales y el juicio asoma recién para 2026
El drama sin fin: el Club Ateneo Popular sufrió el décimo robo del año
Alak envía al Concejo la ordenanza Fiscal y el Presupuesto 2026
Sergio Vizcaíno: es paleontólogo, entrena arqueros y formó a jugadoras de Estudiantes y Gimnasia
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Debut auspicioso de la boleta única en las elecciones legislativas
Comienza el escrutino definitivo que puede ser clave en ocho provincias
El Presidente comienza a negociar las reformas con gobernadores
Acuerdan construir un barrio con 66 viviendas en Villa Garibaldi
Pese a la conciliación obligatoria, Acerías Berisso sigue sin operar
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Una mujer de 73 años denunció un salvaje ataque en su vivienda de la calle 524 entre 119 bis y 120, en el barrio El Churrasco.
Según relató la víctima al acudir a la comisaría, al sentir ruidos provenientes del living, se acercó al lugar y fue sorprendida por un joven, de unos 20 años, quien le hizo una toma por el cuello y, de tan fuerte que la sujetó, le provocó un desmayo.
Un rato más tarde, cuando recobró la conciencia, descubrió que ya estaba sola, pero que su casa era un desastre, con todo desparramado en el piso.
Al consultarla por lo sucedido, indicó que el intruso le exigió dólares, pero como no tenía, aprovechando que no estaba en condiciones de resistirse o pedir ayuda, le sustrajo un celular y una billetera que contenía un carnet por discapacidad, el DNI y una tarjeta de débito.
La mujer indicó que es la cuarta vez que le roban el teléfono móvil y, en todos los casos, prácticamente sin uso.
Al parecer, el delincuente forzó uno de los accesos a la propiedad para consumar su ataque. Ahora lo buscan.
LE PUEDE INTERESAR
Atraparon al acusado de embarazar a una menor
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí