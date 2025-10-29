El Churrasco tuvo otro crudo relato sobre la inseguridad

Una mujer de 73 años denunció un salvaje ataque en su vivienda de la calle 524 entre 119 bis y 120, en el barrio El Churrasco.

Según relató la víctima al acudir a la comisaría, al sentir ruidos provenientes del living, se acercó al lugar y fue sorprendida por un joven, de unos 20 años, quien le hizo una toma por el cuello y, de tan fuerte que la sujetó, le provocó un desmayo.

Un rato más tarde, cuando recobró la conciencia, descubrió que ya estaba sola, pero que su casa era un desastre, con todo desparramado en el piso.

Al consultarla por lo sucedido, indicó que el intruso le exigió dólares, pero como no tenía, aprovechando que no estaba en condiciones de resistirse o pedir ayuda, le sustrajo un celular y una billetera que contenía un carnet por discapacidad, el DNI y una tarjeta de débito.

La mujer indicó que es la cuarta vez que le roban el teléfono móvil y, en todos los casos, prácticamente sin uso.

Al parecer, el delincuente forzó uno de los accesos a la propiedad para consumar su ataque. Ahora lo buscan.