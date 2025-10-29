Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |ACUSADO POR VIOLENCIA DE GÉNERO

Prisión preventiva para un periodista platense

Prisión preventiva para un periodista platense

29 de Octubre de 2025 | 03:22
El Tribunal Oral Criminal N° 1 de La Plata resolvió denegar la prisión domiciliaria solicitada por la defensa de Agustín Raimondo, el dueño y director de una radio local que se encuentra detenido desde mediados de octubre acusado por violencia de género en perjuicio de su expareja.

La decisión se conoció cerca del mediodía de ayer y confirma que el periodista seguirá preso mientras avanza la causa judicial en su contra.

En otras palabras, quedó confirmada la situación de prisión preventiva, sin posibilidad de morigeración alguna, al menos en esta etapa, ya que se consideró la existencia de riesgos procesales.

Raimondo había sido arrestado días atrás luego de presentarse voluntariamente ante la fiscalía, en el marco de una investigación que lo tiene imputado por lesiones graves doblemente agravadas, cometidas en un contexto de violencia de género, y por desobediencia judicial, al acercarse a la hija de ambos.

Según la información difundida, existen al menos tres causas acumuladas que fueron elevadas a debate y que forman parte del expediente que analiza la justicia penal platense.

El tribunal consideró que el pedido de libertad debía ser rechazado debido a la gravedad de los hechos atribuidos y a los peligros que implicaría su liberación, teniendo en cuenta la naturaleza de las denuncias y los informes periciales incorporados al expediente.

Las pruebas, entre ellas testimonios y pericias psicológicas y psiquiátricas, fueron consideradas suficientes para sostener la continuidad de la medida de detención. Mientras tanto, el acusado continuará detenido y a disposición del Tribunal Oral Criminal N°1 de La Plata.

 

