El peor final para una búsqueda desesperada

Nicolás Duarte, el joven de 18 años que había desaparecido luego de retirarse de un boliche en el partido bonaerense de Ezeiza, fue hallado muerto ayer en un arroyo, tras permanecer desaparecido durante algo más de tres días.

Según trascendió, buzos tácticos de la Policía de la provincia de Buenos Aires encontraron el cadáver sumergido en el cauce del arroyo Aguirre, a unos 120 metros del puente donde cayó.

Los padres y familiares de la víctima habían realizados cortes de calle para reclamar su aparición con vida, mientras se llevaban a cabo los rastrillajes y la búsqueda.

El damnificado se había extraviado el sábado 25 de mayo cuando concurrió al local bailable “Egipto”, ubicado en la localidad de Tristán Suárez: ese día, cerca de la 01.00 se pidió un auto de aplicación y se dirigió hasta el lugar, donde estuvo unas horas hasta que pasadas las 04.00 los patovicas lo sacaron.

La hipótesis más fuerte es que Duarte estaba alcoholizado y, al caminar en medio de la lluvia, trastabilló, cayó al arroyo crecido y murió ahogado.