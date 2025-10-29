El peor final para una búsqueda desesperada

Río de Janeiro, en guerra: decenas de muertos en un feroz choque entre narcos y policías
La Corte Suprema avaló el juicio contra Cristina por la Causa Cuadernos
Alvite volvió a Tribunales y el juicio asoma recién para 2026
El drama sin fin: el Club Ateneo Popular sufrió el décimo robo del año
Alak envía al Concejo la ordenanza Fiscal y el Presupuesto 2026
Sergio Vizcaíno: es paleontólogo, entrena arqueros y formó a jugadoras de Estudiantes y Gimnasia
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Debut auspicioso de la boleta única en las elecciones legislativas
Comienza el escrutino definitivo que puede ser clave en ocho provincias
El Presidente comienza a negociar las reformas con gobernadores
Acuerdan construir un barrio con 66 viviendas en Villa Garibaldi
Pese a la conciliación obligatoria, Acerías Berisso sigue sin operar
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Nicolás Duarte, el joven de 18 años que había desaparecido luego de retirarse de un boliche en el partido bonaerense de Ezeiza, fue hallado muerto ayer en un arroyo, tras permanecer desaparecido durante algo más de tres días.
Según trascendió, buzos tácticos de la Policía de la provincia de Buenos Aires encontraron el cadáver sumergido en el cauce del arroyo Aguirre, a unos 120 metros del puente donde cayó.
Los padres y familiares de la víctima habían realizados cortes de calle para reclamar su aparición con vida, mientras se llevaban a cabo los rastrillajes y la búsqueda.
El damnificado se había extraviado el sábado 25 de mayo cuando concurrió al local bailable “Egipto”, ubicado en la localidad de Tristán Suárez: ese día, cerca de la 01.00 se pidió un auto de aplicación y se dirigió hasta el lugar, donde estuvo unas horas hasta que pasadas las 04.00 los patovicas lo sacaron.
La hipótesis más fuerte es que Duarte estaba alcoholizado y, al caminar en medio de la lluvia, trastabilló, cayó al arroyo crecido y murió ahogado.
LE PUEDE INTERESAR
El Churrasco tuvo otro crudo relato sobre la inseguridad
LE PUEDE INTERESAR
Atraparon al acusado de embarazar a una menor
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí