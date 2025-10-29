Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |LA BRUTAL MUERTE DE CECILIA STRZYZOWSKI EN CHACO

Empezó la selección de jurados por un asesinato que conmovió al país

Advierten un conflicto de intereses entre dos de los acusados. “Marcela Acuña no hace caso, está en cualquiera”, dijo su letrado

Empezó la selección de jurados por un asesinato que conmovió al país

El pedido de justicia por Cecilia Strzyzowski se mantienen en alto / Web

29 de Octubre de 2025 | 03:25
Edición impresa

El juicio contra el Clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven de 28 años que desapareció hace más de dos años y cuyo cuerpo aún no fue hallado, comenzó con el proceso de selección de jurados, al tiempo que el defensor de Emerenciano acusó a Marcela Acuña de “hacer cualquiera”.

Ricardo Osuna, abogado de Emerenciano Sena, sostuvo que durante la primera jornada del debate “se dispensaron 40 jurados”, por lo que la selección continuará en las próximas horas: “Son 12 titulares y cuatro suplentes”.

El letrado, conocido por representar a Antonio Benítez (uno de los acusados por la desaparición de Loan Danilo Peña), apuntó contra Marcela Acuña -esposa de su cliente- porque quiere “hacer la suya”: “Hay que ver cómo va la prueba y cómo va ella, porque quiere hacer cualquiera”.

“No hace caso”, insistió Osuna sobre la imputada en el crimen de Cecilia. En este sentido, resaltó que “quiere que empiece y termine” el juicio “así sale Emerenciano nomás”.

El dirigente piquetero y la abogada están sindicados como partícipes necesarios por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

El hijo del matrimonio, César, ex pareja de la víctima, está procesado por el delito de homicidio doblemente agravado en carácter de autor, mientras que Gustavo Melgarejo, Gustavo Obregón, Griselda Reinoso y Fabiana González llegan a juicio por el delito de encubrimiento agravado.

El 2 de junio de 2023, Cecilia concurrió hasta la vivienda de sus suegros para encontrarse con su esposo, donde una cámara registró su ingreso, pero nunca su salida y esa fue la última vez que se la vio con vida.

Aunque el cuerpo de la joven todavía no fue hallado, los investigadores creen que aquella tarde fue asesinada dentro de la vivienda, trasladaron su cuerpo hasta la chanchería familiar, la quemaron y luego espaciaron sus restos en distintas zonas del barrio Emerenciano.

Durante la pesquisa se hallaron diversos elementos de importancia como, por ejemplo, el anillo de compromiso de la víctima, un dije, fotos y hasta 16 dentarios que, tras el análisis, se comprobó que pertenecen a Cecilia.

A su vez, otro de los puntos influyentes de la causa es que se descubrió un acta de divorcio firmado cuatro días después de contraer matrimonio.

Aun así, luego de las pericias se determinó que la firma de separación por parte de la víctima era falsa.

Se supo que Acuña no aceptaba la relación de su hijo con Cecilia, por lo que creen que todo el plan estuvo ligado a deshacerse de ella.

