ÚLTIMAS NOTICIAS
Policiales |ESTABA JUNTO A SU NOVIO AL MOMENTO DEL FUEGO. INVESTIGAN LAS CAUSAS

Una joven en Berisso pelea por su vida tras sufrir graves quemaduras

Fue en 122 entre 17 y 18, por un incendio. También la pareja resultó con heridas, pero menos importantes, y está imputado en el hecho

Una joven en Berisso pelea por su vida tras sufrir graves quemaduras

Imagen impactante. El interior del departamento quemado / EL DIA

29 de Octubre de 2025 | 03:24
Edición impresa

Conmoción total. Una joven de 31 años lucha por su vida tras sufrir quemaduras graves en buena parte de su cuerpo en un incendio que se desató en la madrugada de ayer en un departamento de planta alta ubicado en avenida 122 entre 17 y 18, en Berisso. Su pareja, un hombre de 35 años, resultó con heridas leves, y actualmente se encuentra bajo custodia policial mientras avanza la investigación.

Fuentes oficiales indicaron que la causa se encuentra a cargo de la UFI N° 7 de La Plata, y que por el momento la investigación busca determinar cómo se originó el siniestro. Inicialmente, el hombre quedó imputado por tentativa de homicidio, mientras que la mujer continúa internada en estado crítico en el hospital de la ciudad, donde permanece con pronóstico reservado.

El hecho comenzó cuando personal del Comando de Patrullas de Berisso, junto a efectivos del destacamento de Villa Progreso, acudió al lugar tras recibir un alerta por una pelea de pareja. Según informaron los investigadores, al llegar al departamento, los uniformados encontraron a la mujer inconsciente y con quemaduras en gran parte del cuerpo, mientras que el hombre presentaba lesiones menores.

De acuerdo con fuentes policiales, el acusado declaró que tras una discusión la víctima le habría arrojado nafta e intentado prenderlo fuego, pero que terminó quemándose ella misma. El caso se encuentra bajo investigación para determinar si las heridas fueron provocadas accidentalmente o si hubo participación directa de la pareja en el incendio.

UN BARRIO CONMOCIONADO

El incendio movilizó a todo el vecindario. Los vecinos relataron que fueron despertados por el ruido de sirenas de bomberos, policía y ambulancias que acudieron al lugar. Algunos salieron a la calle, preocupados y temerosos ante las llamas que se propagaban en el departamento de la planta alta.

Los bomberos lograron controlar el fuego a tiempo y evitaron que las llamas se propagaran a propiedades linderas. Tras extinguir el incendio, se constató que la mujer había sufrido quemaduras graves y que requería atención médica inmediata. Ambas víctimas fueron trasladadas al hospital por ambulancias del SAME, mientras se implementaban medidas de seguridad en la zona.

El departamento quedó bajo vigilancia policial, y personal del FBA y de Policía Científica acudió al lugar para realizar peritajes y resguardar la escena. Los testigos que presenciaron el hecho desde la calle fueron trasladados al destacamento de Villa Progreso para prestar declaración y permitir la confección de las actas correspondientes.

Los investigadores tienen ahora el desafío de dilucidar la secuencia exacta que derivó en las graves quemaduras de la mujer. Además, buscan determinar el motivo de la discusión que habría antecedido al incendio, un hecho que algunos vecinos describieron como la antesala de la tragedia.

Mientras continúa la investigación, familiares y allegados de la víctima siguen de cerca su evolución en el hospital, donde permanece grave.

Anoche, al cierre de esta edición, amigos de la víctima se expresaron a través de las redes sociales y pidieron una cadena de oración. “Está luchando por su vida en estado crítico, necesitamos que todos se unan a una cadena de oración. J.R. necesita de todas sus oraciones, amor y energía”, fue el mensaje que acompañó a la foto de la joven quien -se supo- es hincha de Estudiantes de La Plata.

