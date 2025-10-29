Un hombre y su hija murieron en un voraz incendio

Río de Janeiro, en guerra: decenas de muertos en un feroz choque entre narcos y policías
La Corte Suprema avaló el juicio contra Cristina por la Causa Cuadernos
Alvite volvió a Tribunales y el juicio asoma recién para 2026
El drama sin fin: el Club Ateneo Popular sufrió el décimo robo del año
Alak envía al Concejo la ordenanza Fiscal y el Presupuesto 2026
Sergio Vizcaíno: es paleontólogo, entrena arqueros y formó a jugadoras de Estudiantes y Gimnasia
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Debut auspicioso de la boleta única en las elecciones legislativas
Comienza el escrutino definitivo que puede ser clave en ocho provincias
El Presidente comienza a negociar las reformas con gobernadores
Acuerdan construir un barrio con 66 viviendas en Villa Garibaldi
Pese a la conciliación obligatoria, Acerías Berisso sigue sin operar
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La madrugada del último 24 de octubre, un incendio en una finca ubicada sobre las calles 132 entre 83 y 84, en Los Hornos, terminó con la vida de Diego Guillermo Azcona, de 49 años, y de su hija Brisa Abigail Azcona Woolley, de 19. Ambas víctimas residían en la propiedad, que era alquilada, y fueron encontradas sin vida cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar.
Según informaron las autoridades, el Comando de Patrullas fue alertado vía 911 por un foco ígneo en el inmueble. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que la vivienda estaba en llamas y entrevistaron al propietario, quien indicó que desconocía las causas del siniestro y que la finca estaba habitada por las dos personas fallecidas. Bomberos voluntarios acudieron de inmediato y trabajaron para controlar el fuego.
Tras su arribo, se hicieron presentes ambulancias, que confirmaron el deceso de ambos ocupantes. Posteriormente, se convocó a la Policía Siniestral, peritos y personal de la Morgue Judicial para el levantamiento de los cuerpos y su traslado. De acuerdo con los primeros peritajes de bomberos, el incendio podría haberse originado por un desperfecto eléctrico, aunque la causa definitiva será determinada por la investigación a cargo de la UFI 7 a cargo de Virgina Bravo, que dispuso la apertura de actuaciones bajo la carátula de “Averiguación de causales de muerte”.
Voceros mencionaron que el caso se encuentra en etapa de investigación y que se están recopilando todos los elementos para esclarecer cómo se produjo el siniestro. La fiscalía trabaja para determinar responsabilidades y constatar las circunstancias del hecho. En principio, una de las primera hipótesis indicaban que el incendio podría haberse originado por un desperfecto eléctrico, aunque las causas serán determinadas por las pericias de Bomberos.
Vecinos de la zona señalaron su consternación ante el episodio, mientras que las autoridades policiales recordaron la importancia de mantener las instalaciones eléctricas en buen estado y extremar precauciones para prevenir incendios.
El hecho se suma a otros episodios de fuego en la región, reforzando la necesidad de controles preventivos en inmuebles destinados al alquiler y la atención rápida de los servicios de emergencia ante situaciones similares.
LE PUEDE INTERESAR
Prisión preventiva para un periodista platense
LE PUEDE INTERESAR
El peor final para una búsqueda desesperada
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí