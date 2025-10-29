Un hombre y su hija murieron en un voraz incendio

La madrugada del último 24 de octubre, un incendio en una finca ubicada sobre las calles 132 entre 83 y 84, en Los Hornos, terminó con la vida de Diego Guillermo Azcona, de 49 años, y de su hija Brisa Abigail Azcona Woolley, de 19. Ambas víctimas residían en la propiedad, que era alquilada, y fueron encontradas sin vida cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar.

Según informaron las autoridades, el Comando de Patrullas fue alertado vía 911 por un foco ígneo en el inmueble. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que la vivienda estaba en llamas y entrevistaron al propietario, quien indicó que desconocía las causas del siniestro y que la finca estaba habitada por las dos personas fallecidas. Bomberos voluntarios acudieron de inmediato y trabajaron para controlar el fuego.

Tras su arribo, se hicieron presentes ambulancias, que confirmaron el deceso de ambos ocupantes. Posteriormente, se convocó a la Policía Siniestral, peritos y personal de la Morgue Judicial para el levantamiento de los cuerpos y su traslado. De acuerdo con los primeros peritajes de bomberos, el incendio podría haberse originado por un desperfecto eléctrico, aunque la causa definitiva será determinada por la investigación a cargo de la UFI 7 a cargo de Virgina Bravo, que dispuso la apertura de actuaciones bajo la carátula de “Averiguación de causales de muerte”.

Voceros mencionaron que el caso se encuentra en etapa de investigación y que se están recopilando todos los elementos para esclarecer cómo se produjo el siniestro. La fiscalía trabaja para determinar responsabilidades y constatar las circunstancias del hecho. En principio, una de las primera hipótesis indicaban que el incendio podría haberse originado por un desperfecto eléctrico, aunque las causas serán determinadas por las pericias de Bomberos.

Vecinos de la zona señalaron su consternación ante el episodio, mientras que las autoridades policiales recordaron la importancia de mantener las instalaciones eléctricas en buen estado y extremar precauciones para prevenir incendios.

El hecho se suma a otros episodios de fuego en la región, reforzando la necesidad de controles preventivos en inmuebles destinados al alquiler y la atención rápida de los servicios de emergencia ante situaciones similares.