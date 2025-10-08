En guerra con los narcos, EE UU alista su próxima acción contra Venezuela

El gobierno de Donald Trump considera que tiene los argumentos legales necesarios para justificar sus ataques letales en el Caribe, y los especialistas en Washington debaten sobre si ese podría ser el preludio de una acción más importante contra Venezuela. Estados Unidos enfrenta un “conflicto armado” con los cárteles del narcotráfico, declaró Trump en una carta oficial al Congreso, donde algunos legisladores expresan dudas sobre la legalidad de esos ataques contra lanchas. La Constitución estadounidense establece que solo el Congreso tiene la capacidad de declarar la guerra.

Medios de comunicación estadounidenses han informado de otro memorándum del Departamento de Justicia que justificaría el uso incluso de agencias como la CIA en estos operativos contra el régimen de Nicolás Maduro, algo que conduciría la relación de Washington con América Latina a épocas pasadas.

Donald Trump

La Fiscal General estadounidense, Pam Bondi, rehusó ayer confirmar la existencia del memorando en una audiencia en el Senado. “Lo que les puedo decir es que Maduro es un narcoterrorista (...) y que está actualmente acusado en nuestro país”, explicó. Según Evan Ellis, profesor e investigador sobre América Latina en el Colegio de Guerra del Ejército estadounidense, la probabilidad de un ataque “es del 50%”. “Si esto no se resuelve por si solo hacia noviembre o diciembre, podría decidirse utilizar información de inteligencia creíble y llevar a Maduro ante la justicia”, declaró. Más allá de los ataques contra las lanchas, que han causado al menos 21 muertos, varios cazas F-35, apostados actualmente en Puerto Rico, sobrevolaron brevemente las costas venezolanas, según ese país, que ha movilizado a tropas y milicias progubernamentales.

Nicolás Maduro