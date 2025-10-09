Trump quiere ver presos al gobernador de Illinois y al alcalde de Chicago

El presidente Donald Trump afirmó ayer que el gobernador de Illinois y el alcalde de Chicago, ambos demócratas, deberían ser encarcelados por oponerse a su despliegue de tropas de la Guardia Nacional para su ofensiva contra la inmigración y el crimen en la tercera ciudad más grande del país. Los funcionarios aseguraron que no se dejarán intimidar. El mandatario republicano publicó el comentario en redes sociales, el último ejemplo de sus audaces llamados a que sus oponentes sean procesados o encarcelados, rompiendo con las normas de larga data, ya que el Departamento de Justicia tradicionalmente ha tratado de mantener su independencia de la Casa Blanca. Trump escribió en Truth Social que el alcalde Brandon Johnson y el gobernador JB Pritzker “¡deberían estar en la cárcel por no proteger a los oficiales de ICE!” en referencia al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Johnson escribió en X que “esta no es la primera vez que Trump intenta arrestar injustamente a un hombre negro. No me voy a ninguna parte”. Pritzker, también en X, expresó: “No me echaré atrás. Trump ahora está pidiendo el arresto de representantes electos que se le oponen. ¿Qué más queda en el camino hacia el autoritarismo total?” Tropas de la Guardia Nacional de Texas están posicionadas fuera de Chicago a pesar de una demanda del estado y la ciudad para bloquear el despliegue. La administración Trump emprendió una operación agresiva de detención de inmigrantes en Chicago. Trump llamó a Chicago un “infierno” de crimen, aunque las estadísticas policiales muestran caídas significativas en la mayoría de los delitos, incluidos los homicidios.