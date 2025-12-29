Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: conseguilo en Diagonal 80 Nº817, en Raiders Jeans y otros puntos de venta

Espectáculos

Encendió las redes: Camila Galante "en boca de todos", mostró sus fotos con Leandro Paredes 

Encendió las redes: Camila Galante "en boca de todos", mostró sus fotos con Leandro Paredes 
29 de Diciembre de 2025 | 08:58

Escuchar esta nota

Encendió las redes: Camila Galante "en boca de todos", mostró sus fotos con Leandro Paredes 

Con una simple publicación, un mensaje de amor y dos imágenes, Camila Galante volvió a convertirse en el eje de todas las miradas.

La tiene clara. Camila Galante sabe cómo generar impacto en las redes. En las últimas horas, la pareja de Leandro Paredes compartió un collage con dos fotos que alcanzaron para revolucionar a las fanáticas del futbolista. 

Así, Camila aparece en una imagen sonriendo junto a Paredes y en otra dándole un beso, en una escena íntima, relajada y familiar.

El detalle que terminó de sellar el efecto fue el mensaje que acompañó las fotos: “Hola amor mío”, con un emoji de corazón.

Entonces, las reacciones no tardaron en llegar. Entre comentarios cargados de humor, admiración, las seguidoras del campeón del mundo no dudaron en expresar su deseo de estar en su lugar y dejaron mensajes que rápidamente se viralizaron.

LE PUEDE INTERESAR

En las redes: Graciela Alfano homenajeó a Brigitte Bardot y reavivó el parecido que tenían en su juventud, las fotos

LE PUEDE INTERESAR

Sorpresiva confesión: Juana Viale reveló por qué nunca se casó

Allí, la publicación se destacó por su naturalidad. Sin producciones ni poses forzadas, Camila mostró un momento cotidiano con el padre de sus hijos, reforzando una relación que se mantiene sólida desde hace años y que suele generar admiración entre los seguidores del jugador.

Por último, bueno es saber que, la pareja, que se conoció mucho antes de la consagración mundial de Paredes, construyó su historia lejos del escándalo y con un perfil bajo, aunque cada aparición conjunta suele provocar revuelo.

Esta vez no fue la excepción, quedó claro en las redes. 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Christian Petersen trasladado a Buenos Aires: el parte médico del hospital Alemán

Tragedia en la Ruta 3: quien era la pareja de Berisso que murió en el terrible choque

Casaquintas en La Plata: todo en dólares pero en fracciones para “gasoleros”

"Es hippie ella”: Susana Giménez, molesta y decepcionada con su nieta por el gesto en Navidad

Clausuraron el muñeco de Avatar y prohíben nuevos despliegues 

¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA

VIDEO. Mundo Peluche: el local que arregla ositos gratis y es furor en La Plata
+ Leidas

Gimnasia depura el plantel y Zaniratto va por un grupo corto

Estudiantes: fin de año con rumores de ventas y un técnico con futuro incierto

Calor insoportable en La Plata: ¿cuándo será el pico máximo y qué día baja la temperatura?

Cuestionan el proyecto de enrejado para el Bosque

Dolor en La Plata por la muerte del fiscal platense Marcelo Martini

Conmoción por un despiste mortal en La Plata

El Lobo espera por la presentación de Miramón

Sin agua, sin luz y con calor sofocante en La Plata: un combo "explosivo" para los vecinos de distintos barrios
Últimas noticias de Espectáculos

En las redes: Graciela Alfano homenajeó a Brigitte Bardot y reavivó el parecido que tenían en su juventud, las fotos

Sorpresiva confesión: Juana Viale reveló por qué nunca se casó

Conmovedora confesión de Romina Uhrig sobre su lucha contra las adicciones

Habló la supuesta nueva novia de Martín Demichelis: fueron vistos juntos en Punta del Este, la foto y los detalles
Información General
Verano 2026: cuánto sale irse de vacaciones
Multas y arresto por no vacunar a los hijos
Más de 70 vuelos fueron demorados en Aeroparque
Un auto de colección valuado en 180 mil dólares chocó en Panamericana y quedó destruido
Día de los Santos Inocentes: por qué se celebra el 28 de diciembre y cuál es su trágico origen
Policiales
Violento episodio de violencia de género en Ensenada: una mujer con lesiones múltiples y dos aprehendidos
Al Río de la Plata hay que tenerle respeto: un muerto y varios rescatados este fin de semana
Un alivio en la tragedia: la chiquita de Berisso en franca evolución
Al cierre del año judicial, darán a conocer dos fallos de alto impacto
VIDEO. Emotiva jornada en homenaje a Kim Gómez
Deportes
El durísimo diagnóstico de Gimnasia tras la gestión Cowen: "Deuda de 4067 millones de pesos"
Estudiantes: fin de año con rumores de ventas y un técnico con futuro incierto
Gimnasia depura el plantel y Zaniratto va por un grupo corto
El Lobo espera por la presentación de Miramón
El motivo que retrasa el arribo de Hinestroza
La Ciudad
"No dejemos que la llama se apague": reunión entre muñequeros y autoridades municipales de La Plata
Sin agua, sin luz y con calor sofocante en La Plata: un combo "explosivo" para los vecinos de distintos barrios
Los números del Súper Cartonazo con pozo de $2.000.000 y línea de $300.000
Calor insoportable en La Plata: ¿cuándo será el pico máximo y qué día baja la temperatura?
Se agrava la falta de agua en La Plata y en San Carlos las noches se usan para cargar los baldes

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla