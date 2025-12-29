Encendió las redes: Camila Galante "en boca de todos", mostró sus fotos con Leandro Paredes

Con una simple publicación, un mensaje de amor y dos imágenes, Camila Galante volvió a convertirse en el eje de todas las miradas.

La tiene clara. Camila Galante sabe cómo generar impacto en las redes. En las últimas horas, la pareja de Leandro Paredes compartió un collage con dos fotos que alcanzaron para revolucionar a las fanáticas del futbolista.

Así, Camila aparece en una imagen sonriendo junto a Paredes y en otra dándole un beso, en una escena íntima, relajada y familiar.

El detalle que terminó de sellar el efecto fue el mensaje que acompañó las fotos: “Hola amor mío”, con un emoji de corazón.

Entonces, las reacciones no tardaron en llegar. Entre comentarios cargados de humor, admiración, las seguidoras del campeón del mundo no dudaron en expresar su deseo de estar en su lugar y dejaron mensajes que rápidamente se viralizaron.

Allí, la publicación se destacó por su naturalidad. Sin producciones ni poses forzadas, Camila mostró un momento cotidiano con el padre de sus hijos, reforzando una relación que se mantiene sólida desde hace años y que suele generar admiración entre los seguidores del jugador.

Por último, bueno es saber que, la pareja, que se conoció mucho antes de la consagración mundial de Paredes, construyó su historia lejos del escándalo y con un perfil bajo, aunque cada aparición conjunta suele provocar revuelo.

Esta vez no fue la excepción, quedó claro en las redes.