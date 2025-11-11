Bandera a cuadros de Franco Colapinto a Wanda Nara y la China Suárez a boxes

Sin dudas, sigue siendo Franco Colapinto una de las ilusiones del automovilismo internacional. Pero, ahora volvió a "pllotear" afuera de las pistas.

Así, en una entrevista con Sofi Martínez por Telefe, el mencionado piloto terminó protagonizando un sorprendente momento al mencionar a Wanda Nara.

Concretamente, la pregunta fue si era “team Wanda”. Recordemos que, hace un año el nombre de Colapinto había quedado vinculado al de la China Suárez, tras una serie de encuentros en Madrid.

Allí, lejos de evadir el tema, Colapinto respondió con soltura: “No soy ‘team’ de nadie. Soy ‘team Franco, pero es impresionante cómo en un programa como MasterChef hay mucha gente que te hace reír, que a la gente le gusta. Yo veía a Wanda de chiquito en la tele y me moría de risa. Que ahora esté como conductora es divertido”, tiró Franco en un guiño que no tardó en interpretarse como una indirecta hacia la China.

Asimismo, Colapinto admitió que en la cocina no le iría tan bien: “Me veo afuera en la primera ronda. Soy de cocinar porque me fui de Argentina a los 14 años y tuve que aprender para sobrevivir, pero claro, ese cocinar para sobrevivir no viene de la mano de delicias como para que prueben mi comida Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, dijo el piloto argentino, al tiempo que agregó que sus platos más habituales son “pollo con arroz” o “huevos a la plancha”.

Finalmente, lo cierto es que Franco Colapinto atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Recordemos que, acaba de renovar su contrato con la escudería Alpine hasta 2026, consolidándose como una de las promesas más firmes del automovilismo argentino.