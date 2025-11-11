Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este viernes se sortea el Celular 5G, el TV Led y un metegol entre los suscriptores de EL DIA

Espectáculos

Tic tac Johnny: Mauro Icardi se reencontró con sus hijas y Wanda Nara posó con Johnny Depp

Tic tac Johnny: Mauro Icardi se reencontró con sus hijas y Wanda Nara posó con Johnny Depp
11 de Noviembre de 2025 | 15:53

Escuchar esta nota

Mauro Icardi fue hasta el colegio de las hijas para reencontrarse con ellas luego de más de 150 días alejados. El jugador llegó minutos después de las 14 horas y no lo hizo acompañado por su pareja, Eugenia "La China" Suárez.

Según informaron en Intrusos, la actriz en ese horario estaba participando de un evento al que fue invitada. Además, este miércoles por la mañana será entrevistada en el streaming Luzu. El jugador fue con su abogada, Elba Marcovecchio, y no frenó para hablar con la prensa que esperaba ansiosa su llegada desde las primeras horas de la mañana.

Según informaron en Puro Show, antes de irse con Francesca e Isabella, Icardi se reuniría con la directora de la institución para hablar sobre las niñas y acordar algunas cuestiones para una mejor convivencia. Antes de la llegada de Icardi al colegio, Wanda se mostró muy esperanzada por este encuentro y contenta con la idea de que sus hijas pasen entre 4 y 5 días a solas con su papá.

En un escrito que presentó a la Justicia, la conductora de MasterChef Celebrity pidió expresamente que las nenas no tengan contacto con la China Suárez, que vino a la Argentina para promocionar su nueva serie Hija del fuego, que se verá por Disney+.

Minutos antes de las 15 horas, Icardi se retiró con las niñas y fue Elba Marcovecchio la que habló con la prensa: “Fue todo hermoso. Mauro es un excelente padre. Es un momento para el cual estuvimos trabajando mucho, es un día muy esperado. El reclamo de alimentos está suficientemente garantizado”. 

La jugada de Wanda

En medio del Wandagate, Wanda Nara hizo una jugada inesperada por la que recibió elogios de sus seguidores. Es que, en el marco de la utilización de la imagen de Johnny Depp por parte de Mauro Icardi -y la frase recurrente en sus historias de Instagram ‘Tic tac Johnny'-, la empresaria aprovechó la visita del actor al ciclo de Vero Lozano para conocerlo y sacarse una foto. 

La postal se viralizó rápidamente. No pasó desapercibido el recuerdo de Mauro Icardi comparando su situación judicial por el divorcio y la cuota alimentaria de sus hijas con la del actor de Piratas del Caribe y el juicio contra Amber Heard.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Terror y gritos desesperados de una joven en La Plata: motochorros la tiraron al piso, le pegaron patadas y le apuntaron

Juanita reapareció luego de que explote el escándalo de los Tinelli

Macabro hallazgo en La Plata: encontraron muerto a un hombre en una casa

Atropelló a un motociclista y huyó a toda velocidad en la Av. 520 en La Plata: la víctima pelea por su vida

Tras 102 años, una librería tradicional platense le dice chau a diagonal 80

El paro docente de 72 horas: cuáles son los tres días en los que no habrá clases en la UNLP
+ Leidas

Eduardo Domínguez y un ciclo cumplido en Estudiantes

Gimnasia se ilusiona con los playoff: ¿qué resultados tienen que darse en la última fecha?

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia ante Vélez

¡A aprovechar el sol de la mañana! Rige alerta por tormentas fuertes en La Plata, ¿a qué hora llegan?

Inscriben para aprender múltiples oficios en La Plata: cuáles son, cómo anotarse y requisitos

Todo Estudiantes, expectante: Eduardo Domínguez en jaque y con futuro incierto

VIDEO. Gimnasia le ganó a Vélez y pasó del desahogo a la ilusión

La Patente se pagará en 10 cuotas el próximo año: lo que hay que saber
Últimas noticias de Espectáculos

Cristian Castro fue visto con otra mujer en Mendoza y crecen los rumores de separación, las imágenes  

Florencia Peña confesó que le costó asimilar la orientación sexual de su hijo Juan: "Supo ayudarme para que entendiera su libertad"

Ale Sergi habló sobre el cover que presentó Dua Lipa y confesó que había recibido una propuesta para cantar juntos

MasterChef Celebrity: un arrollado agridulce de emociones con el “Chino” Leunis y Eugenia Tobal, hasta Maxi López y Wanda Nara
Deportes
Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes vs Argentinos y Platense vs Gimnasia por la fecha 16
Pensando en el Mundial, Messi dijo que "no quiero ser una carga" para la selección
Estudiantes quiere un 2026 sin tantas lesiones: el Profe Ortega, ¿el posible salvador?
¿Cuándo fue la última vez que Gimnasia ganó dos partidos seguidos y sin recibir goles?
Espinoza se la picanteó a Caruso Lombardi por sus dichos sobre el arbitraje: "Hoy se le cerró la boca"
La Ciudad
Reclamo en Barrio Norte por un "profundo y peligroso" pozo clocal en la vereda
Johnny Depp, mañana en La Plata: "Visitante Ilustre" y los vecinos podrán saludarlo
Advierten por bache "destructor de autos" en 20 entre 68 y 69
La Plata se pone ochentosa para celebrar los 40 años de Volver al Futuro: dónde y cuándo
11/11/2025 | UN DÍA MÁS.- Continúa el jury a Makintach y cada vez más detalles para el aniversario de La Plata
Información General
La Provincia anunció el fin del brote de sarampión tras las medidas sanitarias
Canadá no logró contener el sarampión y las autoridades piden guardia alta a nivel continental
El 11 del 11 a las 11, el momento exacto del fin de la Primera Guerra Mundial: la firma del Armisticio de Compiègne en un vagón de tren
Rige este martes un paro de micros en zonas del  AMBA: ¿afecta a La Plata?
El cometa interestelar: se acerca y genera fascinación
Policiales
VIDEO.- Makintach en La Plata: el abogado de Leopoldo Luque apuntó contra la jueza y se quebró en el jury
Encontraron en Necochea el cuerpo de Débora Bulacio y detuvieron a su pareja
Madrugada de terror en La Plata: violento golpe comando para robar desde la camioneta hasta los cubiertos
Tolosa, otra vez bajo fuego: quién era y qué se sabe del joven de 22 años que mataron a balazos ¿por una gorra?
Jury a Makintach: “Es mala persona y miente”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla