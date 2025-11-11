Tic tac Johnny: Mauro Icardi se reencontró con sus hijas y Wanda Nara posó con Johnny Depp

VIDEO.- Makintach en La Plata: el abogado de Leopoldo Luque apuntó contra la jueza y se quebró en el jury
VIDEO.- Makintach en La Plata: el abogado de Leopoldo Luque apuntó contra la jueza y se quebró en el jury
Milei le tomó juramento a Diego Santilli como ministro del Interior
Johnny Depp, mañana en La Plata: "Visitante Ilustre" y los vecinos podrán saludarlo
Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes vs Argentinos y Platense vs Gimnasia por la fecha 16
Madrugada de terror en La Plata: violento golpe comando para robar desde la camioneta hasta los cubiertos
Mauro Icardi se reencontró con sus hijas y Wanda Nara posó con Johnny Depp
Encontraron en Necochea el cuerpo de Débora Bulacio y detuvieron a su pareja
Desregulan las cuotas de los colegios privados: ya no necesitan autorización para aumentar aranceles
Se define el super Cartonazo: pozo de $9.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km
Argentina activó un primer tramo del swap acordado con Estados Unidos
Florencia Peña confesó que le costó asimilar la orientación sexual de su hijo Juan: "Supo ayudarme para que entendiera su libertad"
¿Cuándo fue la última vez que Gimnasia ganó dos partidos seguidos y sin recibir goles?
Estudiantes quiere un 2026 sin tantas lesiones: el Profe Ortega, ¿el posible salvador?
Pensando en el Mundial, Messi dijo que "no quiero ser una carga" para la selección
¡A aprovechar el sol de la mañana! Rige alerta por tormentas fuertes en La Plata, ¿a qué hora llegan?
La Plata se pone ochentosa para celebrar los 40 años de Volver al Futuro: dónde y cuándo
Se supo: revelan por qué Marcelo Tinelli renunció a Telefe hace casi 20 años
Bandera a cuadros de Franco Colapinto a Wanda Nara y la China Suárez a boxes
El 11 del 11 a las 11, el momento exacto del fin de la Primera Guerra Mundial: la firma del Armisticio de Compiègne en un vagón de tren
Se disparó la salida de autos 0 KM pero los usados siguen estables
Salvajes en La Plata: una jubilada fue golpeada y asaltada por delincuentes
Atención alumnos de sexto grado de La Plata y el país: este miércoles serán las pruebas Aprender
La Provincia anunció el fin del brote de sarampión tras las medidas sanitarias
VIDEO. Jubilados hacen malabares para comprar los medicamentos
Espinoza se la picanteó a Caruso Lombardi por sus dichos sobre el arbitraje: "Hoy se le cerró la boca"
Caso YPF: por qué podría revertirse la sentencia que obligaría al país a pagarle a sus demandantes
Inscriben para aprender múltiples oficios en La Plata: cuáles son, cómo anotarse y requisitos
Tolosa, otra vez bajo fuego: quién era y qué se sabe del joven de 22 años que mataron a balazos ¿por una gorra?
La antesala de otro paro docente universitario de 3 días en el final del año: cómo afecta a la UNLP
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Mauro Icardi fue hasta el colegio de las hijas para reencontrarse con ellas luego de más de 150 días alejados. El jugador llegó minutos después de las 14 horas y no lo hizo acompañado por su pareja, Eugenia "La China" Suárez.
Según informaron en Intrusos, la actriz en ese horario estaba participando de un evento al que fue invitada. Además, este miércoles por la mañana será entrevistada en el streaming Luzu. El jugador fue con su abogada, Elba Marcovecchio, y no frenó para hablar con la prensa que esperaba ansiosa su llegada desde las primeras horas de la mañana.
Según informaron en Puro Show, antes de irse con Francesca e Isabella, Icardi se reuniría con la directora de la institución para hablar sobre las niñas y acordar algunas cuestiones para una mejor convivencia. Antes de la llegada de Icardi al colegio, Wanda se mostró muy esperanzada por este encuentro y contenta con la idea de que sus hijas pasen entre 4 y 5 días a solas con su papá.
En un escrito que presentó a la Justicia, la conductora de MasterChef Celebrity pidió expresamente que las nenas no tengan contacto con la China Suárez, que vino a la Argentina para promocionar su nueva serie Hija del fuego, que se verá por Disney+.
Minutos antes de las 15 horas, Icardi se retiró con las niñas y fue Elba Marcovecchio la que habló con la prensa: “Fue todo hermoso. Mauro es un excelente padre. Es un momento para el cual estuvimos trabajando mucho, es un día muy esperado. El reclamo de alimentos está suficientemente garantizado”.
🔴 ÚLTIMO MOMENTO: ASÍ LLEGABA MAURO ICARDI AL COLEGIO DE LAS HIJAS@intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/fPbH43hW41— América TV (@AmericaTV) November 11, 2025
En medio del Wandagate, Wanda Nara hizo una jugada inesperada por la que recibió elogios de sus seguidores. Es que, en el marco de la utilización de la imagen de Johnny Depp por parte de Mauro Icardi -y la frase recurrente en sus historias de Instagram ‘Tic tac Johnny'-, la empresaria aprovechó la visita del actor al ciclo de Vero Lozano para conocerlo y sacarse una foto.
La postal se viralizó rápidamente. No pasó desapercibido el recuerdo de Mauro Icardi comparando su situación judicial por el divorcio y la cuota alimentaria de sus hijas con la del actor de Piratas del Caribe y el juicio contra Amber Heard.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí