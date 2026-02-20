Gavilanes en el Centro, aliados que buscan ratas

VIDEO. Aprobaron la reforma laboral: media sanción en una sesión escandalosa
La presencia de un ejemplar el área de San Ponciano marcaría una respuesta natural ante la invasión de roedores
Lo que para muchos transeúntes fue un espectáculo sorpresivo frente a la basílica de San Ponciano sería, en realidad, la respuesta más pragmática de la naturaleza. La silueta imponente que dominaba la copa de un árbol frente a la iglesia no era un ave desorientada, sino un aliado táctico: la presencia de gavilanes en el centro de La Plata, parece ser la reacción del ecosistema ante la creciente invasión de ratas que denuncian los barrios platenses.
“¿Qué es eso?”, preguntaban los curiosos mientras apuntaban con sus celulares hacia la rama. “Para mí es un águila, mirá el tamaño que tiene”, arriesgó un comerciante. La confusión es lógica; el porte y la forma de observar el movimiento de la plazoleta de 5 y 48 nada tienen que ver con las palomas. Hubo quienes, entre risas y asombro, decidieron el nombre: “Habría que ponerle María; se paró justo enfrente de la iglesia, debe haber venido a rezar”.
Sin embargo, detrás de la anécdota simpática se esconde un fenómeno de control biológico. El animal -un gavilán mixto de pecho marcado y mirada fija- no llegó al centro por accidente. En un contexto donde los vecinos manifiestan una preocupación constante por la proliferación de roedores en plazas y edificios públicos, estas aves rapaces redescubrieron la “jungla de cemento” como un coto de caza. Donde el platense ve una plaga, el gavilán ve un banquete.
Para entender por qué estas aves mudaron su vigilancia a las zonas más transitadas de la Ciudad, es fundamental la mirada técnica. Diego Balducci, veterinario y exdirector del zoológico de La Plata, explica este nuevo mapa de convivencia urbana: “Hay muchos gavilanes mixtos en la Ciudad y en particular en el Bosque. Se comen las ratas principalmente. En Plaza Moreno y el Palacio Municipal hay nidos en los pinos”, describió.
No son los únicos interesados en la fauna de la Ciudad, pero hay lugar para todos: “Crearon un nicho ecológico en dónde pueden convivir con otras especies de aves rapaces más grandes, como los caranchos. Ellos se alimentan de especies más chicas como lauchas, ratones, lagartijas y pequeños roedores que muchos son plagas en nuestra ciudad y muy difícil de controlar. Son una forma natural de control sanitario contra los roedores”, concluyó el especialistas.
Tras desplegar sus alas con un movimiento amplio y seguro, el ave levantó vuelo y cruzó el cielo en dirección al sur, dejando atrás un murmullo de exclamaciones y aplausos espontáneos. El ritmo del centro retomó su pulso habitual, pero la postal de “María” quedó grabada como un recordatorio. En una ciudad de diagonales y asfalto, la naturaleza no pide permiso para restablecer el equilibrio; simplemente baja de los pinos del Bosque para recordarnos que, mientras haya plagas que combatir, los guardianes del aire seguirán vigilando desde lo alto.
Silueta imponente y vista penetrante del gavilán mixto en 4 y 58
