Quejas por “cobro ilegal” en terapias de autismo

El diferencial es casi igual al monto que paga la obra social / El Dia

Familiares de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) denuncian que distintos centros terapéuticos de la Región están exigiendo el pago de un “aporte extra” para las terapias, además de lo que ya abonan las obras sociales, pese a que la normativa vigente establece una cobertura del cien por ciento en las prestaciones por discapacidad. Desde las agrupaciones de padres advierten que se trata de una práctica irregular y aconsejan su denuncia.

Según relatan las propias familias afectadas, esta situación se produce cuando las obras sociales no pagan el arancel actualizado o demoran los pagos, y los centros trasladan esa diferencia económica al presupuesto familiar, profundizando la carga financiera que deben afrontar para sostener la continuidad de las terapias.

Los valores dependen del número y tipo de prestaciones -como psicología, psicopedagogía, fonoaudiología o acompañamiento terapéutico-, pero en muchos casos implican sumas mensuales elevadas que resultan difíciles, e incluso imposibles de asumir.

La angustia de los padres

Pablo es papá de un nene con autismo. Prefirió no dar su nombre verdadero por miedo a posibles consecuencias, como no conseguir cupo para la terapia que su hijo necesita o que le interrumpan el tratamiento. Como él, otros padres que atraviesan la misma situación también eligieron mantener en reserva su identidad.

Pablo explicó que la obra social les autoriza una determinada cantidad de sesiones. Su hijo realiza cuatro terapias por semana, cada una de 40 minutos. “Por obra social sale alrededor de 16 mil pesos la sesión y me dijeron que me tenían que cobrar un ‘aporte extra’ para llegar a 30 mil pesos”.

En la práctica, eso implicaba pagar 14 mil pesos adicionales por cada sesión: un total de 56 mil pesos semanales y más de 220 mil pesos al mes. “Además, esa diferencia la teníamos que abonar en efectivo. Y si no aceptabas el plus, te quedabas sin nomenclador y por mes tenías que pagar 600 mil pesos”, señaló.

Ante esta situación, contó que se vio obligado a buscar otro profesional para continuar con la terapia de su hijo. “Tuvimos que empezar el tratamiento otra vez, lo cual implica un retroceso para los chicos”, expresó con angustia.

La Secretaría Nacional de Discapacidad (SeNaDis) oficializó la implementación de un aumento automático y mensual del nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, que se ajustará de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes anterior.

El nuevo mecanismo dispone que los valores de las prestaciones se actualicen mensualmente según la inflación, para que los aranceles acompañen la suba de costos. Esta actualización busca sostener al sector y brindar mayor estabilidad a los servicios.

“El problema es que los centros de terapias no quieren dejar de cobrar el ‘copago’”, denunció Pablo, y agregó que se trata de una situación permanente en la que “nuestros hijos están de rehenes”.

Débora Barani, presidenta de Familias TEA La Plata, Berisso y Ensenada, afirmó que “las prestaciones por discapacidad están garantizadas por la Ley 24.901 con cobertura integral al cien por ciento, sin copagos”. Finalmente, insistió en que “esta práctica es irregular y contraria a la normativa vigente”.