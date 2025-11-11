Encontraron en Necochea el cuerpo de Débora Bulacio y detuvieron a su pareja

El cuerpo de Débora Bulacio, la mujer que había desaparecido en la ciudad balnearia de Necochea, fue hallado en la zona conocida como “Lago de los Cisnes” y la Justicia acusa a su novio por el femicidio.

Las imágenes registradas por las cámaras de seguridad ubican a su novio que arrastraba una bolsa negra hacia la zona durante la madrugada del domingo.

El cadáver presenta golpes, motivo por el que se confirma el femicidio, al tiempo que el fiscal Walter Pierrestegui, de la Unidad Funcional de Instrucción número 20, viajaba a la escena para reconocerlo. La víctima de 39 años estaba extraviada desde el sábado 8 de noviembre cuando concurrió a un camping junto al detenido.

La denuncia por desaparición había sido radicada días atrás cuando los familiares de Bulacio observaron que el sábado Gutiérrez había regresado del camping Miguel Lillo, pero la mujer nunca hizo el check out, lo que encendió las alarmas y esa misma jornada, la víctima le mandó un mensaje a su hija donde le comentó que había sufrido violencia.

De este modo, se dieron inicio a amplios procedimientos en el establecimiento y en las zonas aledañas para saber si había rastros de Bulacio, lo que permitió hallar prendas con sangre.

Ante dicha aparición, el fiscal Walter Pierrastegui ordenó la inmediata detención de Gutiérrez, quien ayer fue sometido a la audiencia indagatoria donde se negó a declarar. A su vez, fue imputado por el delito de homicidio doblemente agravado por vinculo preexistente y violencia de género y la jueza de Garantías Aída Lhez le dictó la prisión preventiva.