Invasión de ratas en una escuela de La Plata: “Una le saltó encima a una nena hoy”

La comunidad educativa de la Escuela Primaria nº 119 de Lisandro Olmos denunciaron al Whatsapp de Diario EL DIA (221 477 9896) una invasión de ratas y la falta de respuestas de las autoridades.

“Hace un mes que pedimos que se haga algo. Los nenes conviven con las ratas y la directora no da soluciones”, comenzó.

“Puso cebo con los nenes dentro de la institución y hoy las ratas caminan por la escuela libremente. Hoy una nena se asustó porque una le saltó encima”, concluyó la familia de un estudiante.