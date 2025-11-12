Actividades: talleres, fiestas

CONTACTOS Por mail: clubes@eldia.com

TALLER DE CIENCIA

En la Biblioteca Calixto Oyuela del Club Capital Chica de Los Hornos (66 entre 156 y 157) invita a participar del Taller de Ciencia Divertida, que se realizará el viernes 14 de noviembre a las 17.30. Los chicos podrán experimentar con reacciones que inflan globos, lámpara de lava casera; imanes y coloreo de flores.

VIAJE A TIGRE

La Sociedad Obrera Italiana de Ensenada organiza un viaje a Tigre para el 15 de noviembre, desde las 9 (desde la sede de La Merced Nº 211), con visita al Puerto de Frutos, paseo en Catamaran y Parque de la Costa. Reservas: 221-567-3955.

MUSEO A LA LUZ DE LA LUNA

El sábado 15 de noviembre, la UNLP abre las puertas de sus 23 museos con un evento gratuito y para todo el público. Cada facultad cuenta con su museo y propone un circuito que experimenta, historia, arte y ciencia. La actividad “a la luz de la luna” se desarrollará de 19 a 24 horas. Organiza la Red de museos de la UNLP.

BOCHAS EN EL CÍRCULO TRENTINO

El Círculo Trentino de La Plata (18 entre 37 y 38) invita a participar de la escuela de bochas. Según se informó desde la institución, las clases se dictan los días miércoles de 19 a 20 y los sábados de 9.30 a 10.30. Los grupos son mixtos y para todas las edades. Consultas 2216415592.

FIESTA A BENEFICIO EN GONNET

El sábado 22 de noviembre, de 21 a 2 am, el Centro de Fomento de Gonnet (calle 502 Nº 2068, entre 15 y 16) realizará una fiesta a beneficio para recaudar fondos destinados al nuevo piso de la institución. La noche contará con la participación de “Mancianitos Verdes”, banda de covers de rock nacional. Las entradas anticipadas tienen un valor de $8.000, mientras que en puerta costarán $10.000.

ACROBACIA EN GARIBALDI

En el Club Unidos por Garibaldi (650 y 4 bis) se dicta un taller de acrobacia para niños de 4 a 7 años. Lunes y miércoles de 16.30 a 17.15. Valor de la actividad $17 mil. Cuota social: $1.000 (menores 14), $1.500 (mayores). Info: 441-6999.

ABASTENSE: PEÑA DE FIN DE AÑO

El Club Abastense (520 y 208) realiza una peña el domingo 7 de diciembre, a las 20.30. Habrá comida típica, música y danzas con la participación del conjunto “Estampas Gauchas”. Entrada anticipada: $9.000. En puerta: $12.000. Contacto: 221 3188988.