Actividades: talleres, fiestas

Liberan aumento de las cuotas en colegios que no tienen ayuda estatal
Modo QR activo: el micro platense suma un nuevo método de pago
Súper Cartonazo, gigante: el pozo sumó 10 millones y se viene un “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15
Un duelo bisagra: el Pincha, depende de sí mismo para avanzar
Este viernes se sortea el Celular 5G, el TV Led y un metegol entre los suscriptores de EL DIA: hasta cuándo y cómo participar
Otro accidente en el Sarmiento: 20 heridos y abrieron una causa
Comienza en la Cámara baja la discusión del Presupuesto provincial
J. Macri pide incluir en el Presupuesto nacional la deuda por coparticipación
Sindicalismo fragmentado frente al debate de los cambios laborales
Diego Santilli asumió en Interior con la meta de impulsar las reformas
Cierra el plazo para suscribirse al Diario y acceder a los sorteos
Proyectos solidarios recibirán la ayuda de una función teatral
Vecinos advierten por un “enorme” bache en la calle de 20 entre 68 y 69
Queja en La Loma por cloacas colapsadas y falta de respuesta oficial
Dos barrios de La Plata en llamas por culpa del delito motorizado
En la Biblioteca Calixto Oyuela del Club Capital Chica de Los Hornos (66 entre 156 y 157) invita a participar del Taller de Ciencia Divertida, que se realizará el viernes 14 de noviembre a las 17.30. Los chicos podrán experimentar con reacciones que inflan globos, lámpara de lava casera; imanes y coloreo de flores.
VIAJE A TIGRE
La Sociedad Obrera Italiana de Ensenada organiza un viaje a Tigre para el 15 de noviembre, desde las 9 (desde la sede de La Merced Nº 211), con visita al Puerto de Frutos, paseo en Catamaran y Parque de la Costa. Reservas: 221-567-3955.
El sábado 15 de noviembre, la UNLP abre las puertas de sus 23 museos con un evento gratuito y para todo el público. Cada facultad cuenta con su museo y propone un circuito que experimenta, historia, arte y ciencia. La actividad “a la luz de la luna” se desarrollará de 19 a 24 horas. Organiza la Red de museos de la UNLP.
El Círculo Trentino de La Plata (18 entre 37 y 38) invita a participar de la escuela de bochas. Según se informó desde la institución, las clases se dictan los días miércoles de 19 a 20 y los sábados de 9.30 a 10.30. Los grupos son mixtos y para todas las edades. Consultas 2216415592.
Invasión de ratas en una escuela de La Plata: “Una le saltó encima a una nena hoy”
Sorpresa y desilusión de una vecina de La Plata al comprar una “mistery box”
El sábado 22 de noviembre, de 21 a 2 am, el Centro de Fomento de Gonnet (calle 502 Nº 2068, entre 15 y 16) realizará una fiesta a beneficio para recaudar fondos destinados al nuevo piso de la institución. La noche contará con la participación de “Mancianitos Verdes”, banda de covers de rock nacional. Las entradas anticipadas tienen un valor de $8.000, mientras que en puerta costarán $10.000.
En el Club Unidos por Garibaldi (650 y 4 bis) se dicta un taller de acrobacia para niños de 4 a 7 años. Lunes y miércoles de 16.30 a 17.15. Valor de la actividad $17 mil. Cuota social: $1.000 (menores 14), $1.500 (mayores). Info: 441-6999.
El Club Abastense (520 y 208) realiza una peña el domingo 7 de diciembre, a las 20.30. Habrá comida típica, música y danzas con la participación del conjunto “Estampas Gauchas”. Entrada anticipada: $9.000. En puerta: $12.000. Contacto: 221 3188988.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
