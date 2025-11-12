Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Super Cartonazo quedó vacante, acumula un pozo de $10.000.000 y esta semana sale o sale

La Ciudad

Actividades: talleres, fiestas

Actividades: talleres, fiestas

Archivo

12 de Noviembre de 2025 | 01:59
Edición impresa
CONTACTOS

Por mail: clubes@eldia.com
Por WhatsApp: 2215436272

TALLER DE CIENCIA

En la Biblioteca Calixto Oyuela del Club Capital Chica de Los Hornos (66 entre 156 y 157) invita a participar del Taller de Ciencia Divertida, que se realizará el viernes 14 de noviembre a las 17.30. Los chicos podrán experimentar con reacciones que inflan globos, lámpara de lava casera; imanes y coloreo de flores.

VIAJE A TIGRE

La Sociedad Obrera Italiana de Ensenada organiza un viaje a Tigre para el 15 de noviembre, desde las 9 (desde la sede de La Merced Nº 211), con visita al Puerto de Frutos, paseo en Catamaran y Parque de la Costa. Reservas: 221-567-3955.

MUSEO A LA LUZ DE LA LUNA

El sábado 15 de noviembre, la UNLP abre las puertas de sus 23 museos con un evento gratuito y para todo el público. Cada facultad cuenta con su museo y propone un circuito que experimenta, historia, arte y ciencia. La actividad “a la luz de la luna” se desarrollará de 19 a 24 horas. Organiza la Red de museos de la UNLP.

BOCHAS EN EL CÍRCULO TRENTINO

El Círculo Trentino de La Plata (18 entre 37 y 38) invita a participar de la escuela de bochas. Según se informó desde la institución, las clases se dictan los días miércoles de 19 a 20 y los sábados de 9.30 a 10.30. Los grupos son mixtos y para todas las edades. Consultas 2216415592.

LE PUEDE INTERESAR

Invasión de ratas en una escuela de La Plata: “Una le saltó encima a una nena hoy”

LE PUEDE INTERESAR

Sorpresa y desilusión de una vecina de La Plata al comprar una “mistery box”

FIESTA A BENEFICIO EN GONNET

El sábado 22 de noviembre, de 21 a 2 am, el Centro de Fomento de Gonnet (calle 502 Nº 2068, entre 15 y 16) realizará una fiesta a beneficio para recaudar fondos destinados al nuevo piso de la institución. La noche contará con la participación de “Mancianitos Verdes”, banda de covers de rock nacional. Las entradas anticipadas tienen un valor de $8.000, mientras que en puerta costarán $10.000.

ACROBACIA EN GARIBALDI

En el Club Unidos por Garibaldi (650 y 4 bis) se dicta un taller de acrobacia para niños de 4 a 7 años. Lunes y miércoles de 16.30 a 17.15. Valor de la actividad $17 mil. Cuota social: $1.000 (menores 14), $1.500 (mayores). Info: 441-6999.

ABASTENSE: PEÑA DE FIN DE AÑO

El Club Abastense (520 y 208) realiza una peña el domingo 7 de diciembre, a las 20.30. Habrá comida típica, música y danzas con la participación del conjunto “Estampas Gauchas”. Entrada anticipada: $9.000. En puerta: $12.000. Contacto: 221 3188988.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Terror y gritos desesperados de una joven en La Plata: motochorros la tiraron al piso, le pegaron patadas y le apuntaron

Juanita reapareció luego de que explote el escándalo de los Tinelli

Macabro hallazgo en La Plata: encontraron muerto a un hombre en una casa

Atropelló a un motociclista y huyó a toda velocidad en la Av. 520 en La Plata: la víctima pelea por su vida

Tras 102 años, una librería tradicional platense le dice chau a diagonal 80

El paro docente de 72 horas: cuáles son los tres días en los que no habrá clases en la UNLP
+ Leidas

Los números de la suerte del miércoles 12 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco

Los deportados de EE UU, en una siniestra cárcel africana

El portaaviones USS Gerald Ford, contra los narcos

Dos barrios de La Plata en llamas por culpa del delito motorizado

Se confirmó la mecánica del asesinato de un joven en El Churrasco

El Papa busca poner freno a los “curas creativos”

El consumo de café, contra lo que se creía, no eleva el riesgo de arritmias

Saber ganar
Últimas noticias de La Ciudad

Elegir en privada: opciones de Jardín y Primaria

Modo QR activo: el micro platense suma un nuevo método de pago

Súper Cartonazo, gigante: el pozo sumó 10 millones y se viene un “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

Cierra el plazo para suscribirse al Diario y acceder a los sorteos
Policiales
Levantó el perfil: Makintach ahora habla y muestra chats
Dos barrios de La Plata en llamas por culpa del delito motorizado
El peor final: encontraron muerta a la mujer desaparecida en Necochea
Se confirmó la mecánica del asesinato de un joven en El Churrasco
Quiso huir de un robo y lo balearon en una pierna
Espectáculos
Locura por Johnny Depp: “La gente me mantiene vivo”
Alberto Sbarra muestra sus apuntes libres para otra historia del arte
Rapidísimo: Franco aprovechó e intentó invitar a Dua Lipa a una carrera
Lo mejor de Cannes se verá en el Cine Gaumont
Tan Biónica vuelve a los escenarios en marzo
Deportes
“Dar lo mejor para Gimnasia”
El Lobo visitará a Platense el lunes a las 19.30
La Reserva tripera recibe a Newell’s por los playoff
Un duelo bisagra: el Pincha, depende de sí mismo para avanzar
Domínguez evaluará al reemplazante de Carrillo
Información General
Sarampión: dan por finalizado el brote en la Provincia
El consumo de café, contra lo que se creía, no eleva el riesgo de arritmias
La Provincia anunció el fin del brote de sarampión tras las medidas sanitarias
Canadá no logró contener el sarampión y las autoridades piden guardia alta a nivel continental
El 11 del 11 a las 11, el momento exacto del fin de la Primera Guerra Mundial: la firma del Armisticio de Compiègne en un vagón de tren

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla