Trump no descarta el envío de tropas terrestres

Palcos, entre “Chiqui boys” y gremialistas que hicieron paro
Con ejes en el orden y las obras, Alak abre las sesiones del Concejo
Electrodomésticos con ventas en rojo y “promos” para subsistir
Dispar arranque escolar: paro en las públicas y clases en las privadas
Escala la guerra con Irán: EE UU e Israel ejercen más presión
¿Preso hasta el juicio oral?: prisión preventiva por la caída del balcón
Razones del “no” uso a los celulares en las escuelas bonaerenses
Multas de tránsito con suba del 4,9% y algunas rozan los 2 millones de pesos
Se acerca el UPD y los colegios ya definen una agenda para abordarlo
Instituciones platenses saludaron al diario EL DIA en su 142° aniversario
Otro golpe de oportunidad, con una víctima que estaba de vacaciones
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El presidente de EE UU dijo que, si es necesario, daría el aval para ocupar Teherán. Netanyahu respalda la campaña
La escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán sumó ayer una definición explícita sobre la posibilidad de una intervención terrestre. En efecto, el presidente Donald Trump declaró que no descarta el envío de tropas estadounidenses a territorio iraní en el marco de la ofensiva en curso.
En una entrevista difundida ayer, el mandatario afirmó: No me incomoda el despliegue de tropas sobre el terreno; como dice todo presidente, ‘No habrá tropas sobre el terreno’. No lo digo yo. Digo ‘probablemente no las necesiten’ o ‘si fueran necesarias’”. Con esa declaración, dejó abierta la posibilidad de desplegar fuerzas terrestres si la evolución de las operaciones lo requiere.
Trump indicó además que la campaña militar, denominada por su administración “Operación Epic Fury”, podría extenderse durante varias semanas y advirtió: “Ni siquiera hemos empezado a golpearlos con fuerza. La gran ola ni siquiera ha sucedido. La grande viene pronto”. Según precisó, los objetivos incluyen la destrucción de capacidades de misiles balísticos iraníes, la neutralización de su programa nuclear y la afectación de activos navales.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, respaldó públicamente la ofensiva conjunta con Washington. Durante una visita a una zona afectada por misiles, declaró que la campaña continuará “el tiempo que sea necesario” y sostuvo que el objetivo es eliminar amenazas estratégicas provenientes de Irán.
Netanyahu también afirmó que la operación busca que el pueblo iraní “se libere del yugo de la tiranía”. Hasta el momento, no existen declaraciones oficiales israelíes que indiquen que Israel esté considerando el envío de tropas terrestres propias a territorio iraní.
El gobierno israelí informó la movilización de decenas de miles de reservistas desde el inicio de la escalada y mantiene despliegues adicionales ante la posibilidad de ampliación del conflicto.
LE PUEDE INTERESAR
¿Subirá la nafta por la guerra contra Irán?
LE PUEDE INTERESAR
China llamó a un inmediato “cese de hostilidades”
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, evitó descartar de forma categórica una incursión terrestre. Consultado sobre la presencia de tropas estadounidenses dentro de Irán, respondió: “No, pero no vamos a entrar en el ejercicio de decir lo que haremos o no haremos. Iremos tan lejos como necesitemos ir”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí