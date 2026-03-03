Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Súper Cartonazo por $2.000.000: los números que se publicaron hoy

El Mundo |OPERACIÓN “EPIC FURY”: LA PUERTA ABIERTA A UNA INTERVENCIÓN

Trump no descarta el envío de tropas terrestres

El presidente de EE UU dijo que, si es necesario, daría el aval para ocupar Teherán. Netanyahu respalda la campaña

3 de Marzo de 2026 | 01:01
Edición impresa

La escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán sumó ayer una definición explícita sobre la posibilidad de una intervención terrestre. En efecto, el presidente Donald Trump declaró que no descarta el envío de tropas estadounidenses a territorio iraní en el marco de la ofensiva en curso.

En una entrevista difundida ayer, el mandatario afirmó: No me incomoda el despliegue de tropas sobre el terreno; como dice todo presidente, ‘No habrá tropas sobre el terreno’. No lo digo yo. Digo ‘probablemente no las necesiten’ o ‘si fueran necesarias’”. Con esa declaración, dejó abierta la posibilidad de desplegar fuerzas terrestres si la evolución de las operaciones lo requiere.

Trump indicó además que la campaña militar, denominada por su administración “Operación Epic Fury”, podría extenderse durante varias semanas y advirtió: “Ni siquiera hemos empezado a golpearlos con fuerza. La gran ola ni siquiera ha sucedido. La grande viene pronto”. Según precisó, los objetivos incluyen la destrucción de capacidades de misiles balísticos iraníes, la neutralización de su programa nuclear y la afectación de activos navales.

POSICIÓN DE ISRAEL

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, respaldó públicamente la ofensiva conjunta con Washington. Durante una visita a una zona afectada por misiles, declaró que la campaña continuará “el tiempo que sea necesario” y sostuvo que el objetivo es eliminar amenazas estratégicas provenientes de Irán.

Netanyahu también afirmó que la operación busca que el pueblo iraní “se libere del yugo de la tiranía”. Hasta el momento, no existen declaraciones oficiales israelíes que indiquen que Israel esté considerando el envío de tropas terrestres propias a territorio iraní.

El gobierno israelí informó la movilización de decenas de miles de reservistas desde el inicio de la escalada y mantiene despliegues adicionales ante la posibilidad de ampliación del conflicto.

POSTURA DEL PENTÁGONO

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, evitó descartar de forma categórica una incursión terrestre. Consultado sobre la presencia de tropas estadounidenses dentro de Irán, respondió: “No, pero no vamos a entrar en el ejercicio de decir lo que haremos o no haremos. Iremos tan lejos como necesitemos ir”.

 

