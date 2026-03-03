China llamó a un inmediato “cese de hostilidades”

China emitió ayer su posición oficial tras la muerte del Líder Supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, durante un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel en Teherán.

A través de su portavoz Mao Ning, calificó el operativo como una “grave violación de la soberanía y seguridad de Irán” y afirmó que “pisotea los propósitos y principios de la Carta de la ONU y las normas básicas de las relaciones internacionales”.

Pekín exigió el cese inmediato de las operaciones militares y pidió “evitar mayor escalada y trabajar juntos para mantener la paz y la estabilidad en Oriente Medio y el mundo”.