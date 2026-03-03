China llamó a un inmediato “cese de hostilidades”

Palcos, entre “Chiqui boys” y gremialistas que hicieron paro
Con ejes en el orden y las obras, Alak abre las sesiones del Concejo
Electrodomésticos con ventas en rojo y “promos” para subsistir
Dispar arranque escolar: paro en las públicas y clases en las privadas
Escala la guerra con Irán: EE UU e Israel ejercen más presión
¿Preso hasta el juicio oral?: prisión preventiva por la caída del balcón
Razones del “no” uso a los celulares en las escuelas bonaerenses
Multas de tránsito con suba del 4,9% y algunas rozan los 2 millones de pesos
Se acerca el UPD y los colegios ya definen una agenda para abordarlo
Instituciones platenses saludaron al diario EL DIA en su 142° aniversario
Otro golpe de oportunidad, con una víctima que estaba de vacaciones
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
China emitió ayer su posición oficial tras la muerte del Líder Supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, durante un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel en Teherán.
A través de su portavoz Mao Ning, calificó el operativo como una “grave violación de la soberanía y seguridad de Irán” y afirmó que “pisotea los propósitos y principios de la Carta de la ONU y las normas básicas de las relaciones internacionales”.
Pekín exigió el cese inmediato de las operaciones militares y pidió “evitar mayor escalada y trabajar juntos para mantener la paz y la estabilidad en Oriente Medio y el mundo”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí