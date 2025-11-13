El FMI destacó el apoyo financiero de EEUU e insistió con la importancia de "acelerar la acumulación de reservas"

Confirman el asueto del 19 de noviembre en La Plata por el aniversario
La vocera del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, dijo que el respaldo financiero de Estados Unidos refuerza los objetivos de reforma y estabilización de la Argentina, al tiempo que remarcó “la necesidad de acelerar los esfuerzos de acumulación de reservas”.
“El tamaño específico y las modalidades del apoyo son asuntos bilaterales entre las autoridades estadounidenses y las argentinas, pero vemos estos esfuerzos como un refuerzo a los objetivos de reforma y estabilización de Argentina”, dijo Kozack en conferencia de prensa.
En ese sentido, destacó que “el apoyo financiero de Estados Unidos ha ayudado a estabilizar los mercados en Argentina y complementa el programa respaldado por el Fondo”.
“La reciente mejora en las condiciones del mercado presenta una ventana de oportunidad para que las autoridades fortalezcan las políticas macroeconómicas, consoliden la estabilidad y aceleren la acumulación de reservas”, agregó.
En este contexto, remarcó que “hemos enfatizado la necesidad de acelerar los esfuerzos de acumulación de reservas para ayudar a gestionar mejor la volatilidad y fortalecer aún más la confianza del mercado”.
Sobre las reformas en Argentina señaló que “la inflación anual ha disminuido drásticamente de cifras de tres dígitos el año pasado a alrededor del 30% en septiembre. Y, lo que es importante, la transmisión de los recientes movimientos del tipo de cambio ha sido relativamente limitada gracias a políticas fiscales y monetarias estrictas”.
Consideró que “las reformas estructurales planificadas en las áreas de impuestos y mercados laborales también son necesarias, en última instancia, para apoyar la sostenibilidad fiscal y mejorar aún más las condiciones en Argentina para un crecimiento liderado por el sector privado”.
“Por nuestra parte, seguimos comprometidos en apoyar los esfuerzos de estabilización y reforma de Argentina. Una implementación fuerte y sostenida, así como los esfuerzos para construir consenso en torno a las reformas tan importantes, serán cruciales para sostener el impresionante progreso que Argentina ha logrado hasta ahora”, concluyó.
