Argentina vs Angola en el último partido del año: Scaloni duda entre históricos y la sangre joven

La Selección argentina visitará este viernes a Angola, en el que será su último partido del año, y el director técnico Lionel Scaloni ya tiene definido casi en su totalidad el 11 titular.

En el arco estará Gerónimo Rulli, quien reemplazará a Emiliano “Dibu” Martínez porque este último no fue convocado por Scaloni, ya que quiere probar a otros arqueros para definir la lista de cara al Mundial 2026.

En la defensa aparece la primera incógnita, ya que aún no está definido si jugará Cristian Romero, que es un titular inamovible, o si Marcos Senesi, de gran presente con el Bournemouth de Inglaterra, tendrá una oportunidad para mostrarse. La zaga central la completará un histórico como Nicolás Otamendi, mientras que en los laterales estarán Juan Foyth y Nicolás Tagliafico.

La segunda incógnita aparece en la mitad de la cancha, ya que Giovani Lo Celso y Nico Paz pelean por una posición para acompañar en dicho sector de la cancha a Rodrigo de Paul y a Alexis Mac Allister.

Finalmente, en la delantera está todo claro, ya que la conformarán Thiago Almada, cada vez más consolidado en la Selección argentina, Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Así formaría la Selección argentina ante Angola: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero o Marcos Senesi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso o Nicolás Paz; Thiago Almada, Lionel Messi, Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.