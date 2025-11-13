Este jueves murió Rubén “Chuby” Leguizamón, dirigente histórico del peronismo local y padre del senador provincial, Marcelo Leguizamón. Tenía 81 años y luchaba contra una enfermedad.

Fue concejal de La Plata entre 1987 y 1995 y presidió el Concejo Deliberante. Además, fue director de Participación Comunitaria, delegado municipal de Tolosa, subsecretario general de la Municipalidad entre 2005 y 2006, secretario de Participación Comunitaria entre 2006 y 2007.

A nivel provincial, ejerció como congresal del PJ bonaerense desde 1986 a la fecha. Su agrupación histórica fue “Esencial Justicialista”.

