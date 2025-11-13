Otra muerte por el tránsito en La Plata: una mujer perdió la vida tras un choque de motos

U n grave accidente en la localidad de Abasto dejó como saldo una mujer fallecida y vuelve a poner en discusión la enorme problemática en materia de seguridad vial de La Plata.

El siniestro ocurrió el miércoles por la tarde en la zona de Abasto, precisamente en el cruce de 523 y 211, cuando dos motocicletas colisionaron de frente por motivos que aún se investigan. Según fuentes policiales, la víctima, una mujer de 33 años, sufrió politraumatismos severos y falleció antes de poder ser trasladada al Hospital.

Intervienen efectivos del Subcomando Oeste y la Seccional Séptima de Abasto, quienes preservaron la escena hasta la llegada de la Policía Científica. La Fiscalía interviniente caratuló la causa como “homicidio culposo” y ordenó pericias mecánicas, alcoholemia y análisis de las condiciones de las motos implicadas.

Este episodio se suma a otros graves incidentes viales en la región, en los que la combinación de velocidad, poca señalización y vehículos livianos termina en desenlaces fatales. Las autoridades locales han reiterado los llamados a respetar los límites de velocidad y reforzar la presencia policial en rutas de la periferia platense.