Otra muerte por el tránsito en La Plata: una mujer perdió la vida tras un choque de motos

El siniestro ocurrió el miércoles por la tarde en la zona de Abasto, precisamente en el cruce de 523 y 211, cuando dos motocicletas colisionaron de frente por motivos que aún se investigan. Según fuentes policiales, la víctima, una mujer de 33 años, sufrió politraumatismos severos y falleció antes de poder ser trasladada al Hospital.
Intervienen efectivos del Subcomando Oeste y la Seccional Séptima de Abasto, quienes preservaron la escena hasta la llegada de la Policía Científica. La Fiscalía interviniente caratuló la causa como “homicidio culposo” y ordenó pericias mecánicas, alcoholemia y análisis de las condiciones de las motos implicadas.
Este episodio se suma a otros graves incidentes viales en la región, en los que la combinación de velocidad, poca señalización y vehículos livianos termina en desenlaces fatales. Las autoridades locales han reiterado los llamados a respetar los límites de velocidad y reforzar la presencia policial en rutas de la periferia platense.
