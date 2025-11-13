La fiscalía pidió la destitución de la jueza Julieta Makintach: cuándo se conocerá el veredicto en La Plata

VIDEO.- La fiscalía pidió la destitución de la jueza Julieta Makintach: cuándo se conocerá el veredicto
VIDEO.- La fiscalía pidió la destitución de la jueza Julieta Makintach: cuándo se conocerá el veredicto
Murió Rubén “Chuby” Leguizamón, dirigente histórico del peronismo local
Nuevo paro en la UNLP la semana próxima complicará las clases en facultades y colegios
Confirman el asueto del 19 de noviembre en La Plata por el aniversario
El FMI destacó el apoyo financiero de EEUU e insistió con la importancia de "acelerar la acumulación de reservas"
Comenzó la inscripción para las becas estudiantes 2026 de la UNLP: cómo postularse
VIDEO. El dramático relato de la familia que vivió el terror en su casa de La Cumbre
Es lo más importante que está pasando en la economía argentina y nadie habla de eso
Argentina visita a Angola en su último partido del año y Scaloni duda entre históricos y la sangre joven
Banco Nación relanza una línea de créditos para autos 0km y usados: todos los detalles
Dolor en la TV argentina: de qué murió Jorge Lorenzo, el actor de El Marginal
Allanaron la casa de Cristian Tarragona en búsqueda de material de abuso sexual infantil
Padres y alumnos le dieron una brutal paliza a docentes en una escuela de La Plata: la directora terminó hospitalizada
Paro por tiempo indeterminado en Gimnasia: los jugadores no entrenaron hoy y deben jugar el lunes
Luis Lobo Medina, el polémico árbitro de Estudiantes vs Argentinos: ¿cómo le fue al Pincha con él?
Mañana se sortea el Celular 5G, el TV Led y un metegol entre los suscriptores de EL DIA: hasta hoy podés anotarte
¡Él Mató a un Policía Motorizado estará en el festejo por el aniversario 143 de La Plata!
VIDEO.- Detuvieron a uno de los acusados de disparar y matar a un joven en La Plata: hoy vuelven a pedir justicia
Otro golpe al bolsillo: Absa aumenta la tarifa del agua en La Plata desde diciembre
Todos los detalles sobre la cirugía a la que se sometió Alejandro Fantino
Maratón de vasectomías en La Plata: sin bisturí, sin dolor y en 30 minutos
La Noche de los Museos: cada uno de los circuitos para visitar, en La Plata, Berisso y Ensenada
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy jueves 13 de noviembre para aprovechar en La Plata
Día Nacional del Director Técnico de Fútbol: por qué se celebra y los grandes que pasaron por La Plata
Conmoción e indignación en La Plata: murió por causas que se analizan y al día siguiente le vaciaron la casa
Vero Lozano y qué dijo Johnny Depp sobre La Plata: "Es una ciudad asombrosa"
MasterChef Celebrity en problemas: Luis Ventura reveló una información secreta sin cumplir las reglas de contrato
Sigue la ronda con los gobernadores: Adorni y Santilli recibieron a Gustavo Sáenz, de Salta
Entregan equipamiento para casas del niño, maternales y jardines municipales de La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El jury de enjuiciamiento contra la jueza Julieta Makintach, quien había intervenido en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, entró este jueves en su etapa decisiva con la audiencia de alegatos realizada en el Anexo del Senado bonaerense ubicado en pleno centro de La Plata.
Durante la jornada, la Fiscalía solicitó formalmente la destitución de la magistrada, acusada de haber participado en la producción del documental "Justicia Divina" que derivó en la nulidad del proceso judicial. La presentación estuvo a cargo de la fiscal Analía Duarte, quien ante el Jurado de Enjuiciamiento sostuvo que Makintach “mintió, presionó y abusó del poder”.
Según expuso la representante de la Procuración General bonaerense, en el transcurso del juicio político “se constataron todas las acusaciones” formuladas en su contra. Duarte aseguró además que la jueza “utilizó recursos del Estado para impulsar un proyecto en provecho propio y en perjuicio de la Justicia”, en referencia a su presunta participación en el documental sobre el juicio por la muerte del astro del fútbol argentino.
Los conjueces contarán con cinco días corridos para deliberar una vez concluidos los alegatos finales. La lectura del fallo está prevista para el próximo martes, según el cronograma oficial.
Tras los alegatos, la defensa de Makintach rechazó los cargos y volvió a cuestionar la solidez de las pruebas presentadas. La magistrada, que también hizo uso de su derecho a hablar, negó la acusación de “actriz”, afirmó que ha sido “difamada durante meses” y que el proceso en su contra tuvo un “carácter mediático”. “El escándalo es que me acusen de gesticular, actuar, soy esa que vieron ahí yo no actuó”, agregó la magistrada.
Días atrás, la jueza Makintach había jurado: "No había promesas, privilegios, influencias, beneficios, plata, productoras, nada irregular que pueda configurar un delito".
Makintach, por aquel entonces, mantuvo conversaciones con los magistrados Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso, donde la jueza les pedía a sus colegas realizar una reunión para evitar la nulidad del juicio por la muerte de Maradona.
Al no recibir contestación por parte de los otros jueces, la mujer ironizó y calificó de “verdadera infamia” a las acusaciones: “Gracias por la respuesta. Tampoco yo cometí un acto cuestionable. Solo acepté dar de buena fe una entrevista vinculada a la Justicia que pretendía difundir una imagen completamente contraria a la que está resultando (qué ironía!)”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí