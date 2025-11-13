Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Hoy pedí gratis la tarjeta del Súper Cartonazo: pozo de $10 millones y “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

Espectáculos

Dolor en la TV argentina: de qué murió Jorge Lorenzo, el actor de El Marginal

Dolor en la TV argentina: de qué murió Jorge Lorenzo, el actor de El Marginal
13 de Noviembre de 2025 | 14:46

Escuchar esta nota

A sus 66 años, el actor argentino Jorge Lorenzo falleció este miércoles 12 de noviembre. Con una amplia trayectoria en televisión, cine y teatro, el artista había alcanzado gran popularidad por sus participaciones en “El Marginal”, “En el barro” y “ATAV (Argentina, tierra de amor y venganza)”.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores a través de un comunicado en sus redes sociales: “Con profunda tristeza despedimos al actor Jorge Lorenzo, de extensa trayectoria en cine, televisión y teatro. Acompañamos con nuestro afecto y respeto a sus seres queridos en este difícil momento”.

El rol que lo catapultó en la fama fue su personaje de "Capece" en El Marginal, el guardia cárcel y mano derecha del director del Penal de San Onofre, Sergio Antín, interpretado por Gerardo Romano. Pero además tuvo participaciones en series exitosas como "Casi Ángeles""Son amores""Costumbres argentinas", "Soy Gitano", "099 Central", "Alma Pirata" y "Rincón de Luz".

De qué murió Jorge Lorenzo

En declaraciones a la prensa, la amiga del actor Natalia Bocca mencionó que Lorenzo estuvo sufriendo complicaciones en su salud en el último tiempo.

Estaba internado desde septiembre por un problema cardíaco. Pero luego se fue complicando con un tema respiratorio”, detalló.

LE PUEDE INTERESAR

Vero Lozano y qué dijo Johnny Depp sobre La Plata: "Es una ciudad asombrosa"

LE PUEDE INTERESAR

¡Él Mató a un Policía Motorizado estará en el festejo por el aniversario 143 de La Plata!
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Súper Cartonazo, gigante: el pozo sumó 10 millones y se viene un “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

Modo QR activo en los micros de La Plata: cómo funciona el nuevo método de pago

Nicolás Barros Schelotto, el heredero: “Dar lo mejor para Gimnasia”

Estudiantes y un duelo bisagra ante Argentinos: depende de sí mismo para avanzar a octavos

Locura por Johnny Depp, que hoy llega a La Plata: “La gente me mantiene vivo”

Casación pidió acelerar el juicio por los Cuadernos

VIDEO. Dos barrios de La Plata en llamas por culpa del delito motorizado

Elegir un colegio privado, las opciones de Jardín y Primaria en La Plata: cuotas y costos "extras"
+ Leidas

Padres y alumnos le dieron una brutal paliza a docentes en una escuela de La Plata: la directora terminó hospitalizada

Maratón de vasectomías en La Plata: sin bisturí, sin dolor y en 30 minutos

Estadio remodelado y una inversión millonaria

En la UNLP, Geología e informática se suben al podio de la demanda de profesionales: el ranking completo

Qué pasará el 19 de noviembre en La Plata: ¿habrá clases en las escuelas de la Región?

El Lobo, sueña ¿Qué necesita para clasificarse a los playoffs?

La Noche de las Heladerías: siete propuestas para recorrer La Plata a puro sabor

Es lo más importante que está pasando en la economía argentina y nadie habla de eso
Últimas noticias de Espectáculos

Vero Lozano y qué dijo Johnny Depp sobre La Plata: "Es una ciudad asombrosa"

¡Él Mató a un Policía Motorizado estará en el festejo por el aniversario 143 de La Plata!

Todos los detalles sobre la cirugía a la que se sometió Alejandro Fantino 

Graciela Alfano reveló el consejo de Ernesto Sabato que le permitió dedicarse a la actuación
Información General
Día Nacional del Director Técnico de Fútbol: por qué se celebra y los grandes que pasaron por La Plata
Ciencia Argentina: usan un virus del resfrío como arma contra el cáncer colorrectal
Alertan que derogar la prohibición de vapeadores sería un grave retroceso
La UNLP otorgará un bono extraordinario de $150.000 a los no docentes
Ulises padece mielomeningocele y lo quieren "echar de su casa": "El lunes podría estar en la calle"
Deportes
Paro por tiempo indeterminado en Gimnasia: los jugadores no entrenaron hoy y deben jugar el lunes
Más de 20 mil hinchas en el entrenamiento del Seleccionado nacional en España
Sangre platense en la Selección
Los amistosos de la Selección en África
Rulli y Foyth volverán a jugar juntos en la Scaloneta
Policiales
VIDEO. El dramático relato de la familia que vivió el terror en su casa de La Cumbre
Cristian Tarragona: el comunicado de Unión tras el allanamiento en búsqueda de material de abuso infantil
VIDEO. "No soy actriz": la defensa de Makintach dio a conocer sus alegatos
Hasta las manos: abordó un avión en Ezeiza con 20 paquetes de granola pero 18 contenían cocaína
Allanaron la casa de Cristian Tarragona en búsqueda de material de abuso sexual infantil
La Ciudad
Comenzó la inscripción para las becas estudiantes 2026 de la UNLP: cómo postularse
Entregan equipamiento para casas del niño, maternales y jardines municipales de La Plata
Confirman el asueto del 19 de noviembre en La Plata por el aniversario
La ciencia de la UNLP que salió del laboratorio y recorre el periurbano platense
Nuevo paro en la UNLP la semana próxima complicará las clases en facultades y colegios

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla