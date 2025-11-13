Banco Nación relanza una línea de créditos para autos 0km y usados: todos los detalles

Confirman el asueto del 19 de noviembre en La Plata por el aniversario
El Banco de la Nación Argentina anunció este miércoles el relanzamiento de su línea de préstamos personales denominada “+Autos”, dirigida tanto a la compra de vehículos 0 km como a usados de hasta diez años de antigüedad. La iniciativa incorpora condiciones más accesibles luego de una reciente baja de tasas de interés, en un contexto de reactivación del crédito automotor.
Entre condiciones claves de la línea de créditos se conoció que el monto máximo a financiar alcanza los $100 millones, incluye el IVA y puede cubrir hasta el 100% del valor del vehículo y el pllazo de devolución de hasta 72 meses. Además, informaron que la Tasa nominal anual (TNA) fijada en 38% tras la baja, que representa una caída de 12 puntos respecto a la tasa anterior de 50%.
Cabe destacar que la gestión del crédito es 100% online a través de concesionarias adheridas, y no requiere garantía prendaria (es un préstamo “a sola firma”). El plan está abierto tanto a clientes como no clientes del banco y abarca autos, pick-ups y utilitarios de origen nacional o importado.
La entidad financiera mostró que la línea había sido altamente demandada en su momento —con picos de hasta 300 créditos por día—, pero se vio paralizada cuando las tasas se dispararon tras el fin de las LEFIs y la volatilidad del mercado cambiario. Con la tasa bajando nuevamente, el BNA busca reactivar ese canal de financiamiento.
Los interesados simplemente deben presentarse en una concesionaria adherida con su DNI, completar el trámite digital, validar sus datos biométricamente y esperar la aprobación inmediata del crédito. Hasta el momento no se exige ser cliente previo del banco.
Este relanzamiento llega en un momento en el que la financiación automotriz se vuelve clave para estimular la demanda interna de vehículos, tanto nuevos como usados, en un contexto económico complejo. Al ofrecer plazos largos y tasas más bajas la propuesta apunta a hacer más accesible la compra de autos y a dinamizar al sector concesionario.
