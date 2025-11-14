El FMI insiste con aplicar un régimen cambiario para acumular reservas

Luego de que el ministro Luis Caputo, relativizara la importancia de acumular reservas en el corto plazo, el FMI volvió a advertir que el marco cambiario debe facilitar la compra de dólares por parte del Gobierno.

“La elección del régimen cambiario corresponde a las autoridades del país. Nuestra opinión en el FMI es que el régimen elegido debe ser coherente con el fortalecimiento de las reservas internacionales y la estabilidad externa, además de garantizar un crecimiento sólido y sostenible en el país”, sostuvo la vocera del organismo, Julie Kozack, en conferencia de prensa.

Así, dejó en claro que el organismo -al igual que los inversores y analistas- espera que el Tesoro o el Banco Central empiecen a comprar divisas. Mientras las consultoras ya alertan que la Argentina incumplirá el objetivo de reservas acordado para diciembre, la funcionaria del FMI consideró que sería prematuro anticiparse al logro de esa meta.

Sin embargo, agregó: “En nuestras conversaciones con las autoridades, hemos recalcado la necesidad de acelerar los esfuerzos de acumulación de reservas para gestionar mejor la volatilidad y fortalecer aún más la confianza del mercado. En este sentido, sigue siendo fundamental mantener un marco monetario y cambiario consistente y sólido”.

Kozack resaltó los logros del Gobierno en la reducción de la inflación, que no saltó pese a la volatilidad del dólar, así como la mejora en las perspectivas de crecimiento.