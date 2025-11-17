Javier Milei participará junto a Donald Trump del sorteo del Mundial 2026 en Washington

Tras las críticas de la Provincia, el embajador de Argentina en EE UU salió al cruce: "Sería beneficiada"
Tras las críticas de la Provincia, el embajador de Argentina en EE UU salió al cruce: "Sería beneficiada"
El presidente Javier Milei participará del sorteo del Mundial 2026 junto a su par estadounidense, Donald Trump, según se pudo saber de fuentes oficiales. Será el 5 de diciembre en Washington en el Kennedy Center.
El mandatario seguirá el sorteo de la Copa del Fútbol 2026 de la FIFA desde el palco presidencial, acompañado de su par republicano Donald Trump. Es que en esta edición del mega evento deportivo, Estados Unidos, México y Canadá serán sede compartida.
El sorteo se realizará a las 14 en el Kennedy Center de Washington que cuenta con una sala de conciertos con capacidad para 2.442 personas. Es la sede de la Orquesta Sinfónica Nacional que fue puesta a disposición por Trump en su vínculo estrecho con el titular de la FIFA, Gianni Infantino.
Se trata de un nuevo acercamiento entre el libertario y el republicano que consolidaron un vínculo estrecho ideológico y personal. En tándem trabajan para dar barrer con los gobiernos populistas y consolidar a la derecha en la región.
De esta forma, Milei viajará por vez número 15 a Estados Unidos y podría firmar el acuerdo comercial anunciado por la Casa Blanca. Se trata de una posibilidad que no fue confirmada por los canales oficiales. Sin embargo, según se supo, el mandatario tiene intenciones de protagonizar una nueva visita para efectuarlo.
