"Vengo con muchas expectativas": Román Gómez llegó a Brasil y listo para jugar en Bahía

Román Gómez (21) ya está en Brasil. El ex lateral de Estudiantes arribó hoy a la madrugada al aeropuerto de Salvador de Bahía, donde comenzará una nueva etapa de su carrera al incorporarse al Esporte Clube Bahia, uno de los equipos protagonistas del fútbol brasileño.

A su llegada, el jugador se mostró entusiasmado y dejó sus primeras sensaciones ante el periodista Yuri Santana. “Estoy contento de haber llegado”, expresó Gómez, visiblemente satisfecho por este nuevo paso profesional. Además, remarcó que afronta el desafío con optimismo: “Muchas expectativas para el futuro”.

Meu portunhol tá em dia 🤣



Postei completo lá no IG, mas tá aqui as primeiras palavras de Román Gómez.



O cantor de boy band vai voar aqui!!!!! https://t.co/Q1H3NGq5DZ pic.twitter.com/2B8RkReCZV — Yuri Santana (@oysantanaa) January 6, 2026

El arribo de Gómez se da en un contexto exigente para el conjunto bahiano, que tendrá un 2026 cargado de competencia internacional. “Espero que sea un buen año”, cerró el futbolista, consciente de que Bahía deberá disputar la fase previa de la Copa Libertadores, tras finalizar séptimo en el Brasileirao 2025. El equipo quedó a solo cuatro puntos de la clasificación directa al máximo certamen continental y le sacó nueve de ventaja al primero que ingresó a la Copa Sudamericana.

Bahía es dirigido por Rogerio Ceni, uno de los entrenadores más reconocidos del fútbol brasileño, y cuenta con un plantel de jerarquía, con nombres como Everton Ribeiro, Caio Alexandre, Mateo Sanabria, Kayky, además del argentino Santiago Mingo.

La venta fue por más de US$ 3 millones, arregló por cinco años y el Pincha conservará un 10 por ciento de una futura venta.