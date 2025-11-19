Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |EN EE UU

Fallo a favor de Meta en un histórico caso antimonopolio

19 de Noviembre de 2025 | 02:23
Edición impresa

Un juez federal de Estados Unidos desestimó ayer una demanda antimonopolio de la Comisión Federal de Comercio (FTC) contra Meta, compañía matriz de Facebook, y dictaminó que el gigante tecnológico no se encuentra en una situación de abuso de posición dominante.

El fallo representa una victoria para la compañía tras una batalla legal de cinco años que comenzó cuando la agencia estadounidense demandó a Facebook por la adquisición de Instagram en 2012 y WhatsApp en 2014.

El juez James Boasberg del tribunal de distrito federal en Washington concluyó que Meta enfrenta suficiente competencia de sus rivales TikTok y YouTube, lo que impide que la empresa ejerza un monopolio en el mercado de las redes sociales.

La FTC argumentaba que Facebook, Instagram y Snapchat competían en un mercado distinto al de las plataformas de entretenimiento de video como TikTok y YouTube.

 

 

LE PUEDE INTERESAR

Escándalo por “safari” para matar a civiles en Sarajevo

LE PUEDE INTERESAR

La bolsa de Nueva York cerró en rojo
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¿Hay aumento a estatales? Provincia y gremios retomaron la paritaria salarial

En FOTOS | La gran nube de polvo llegó a La Plata y la Región

La tradicional gala solidaria de la Fundación Florencio Pérez en La Plata

Estudiantes el domingo y Gimnasia, el lunes: días y horarios de los octavos de final del Clausura

“Ética, valiente y abanderada de causas justas”: el dolor de los colegas de psiquiatra asesinada en La Plata

Guardia alta: hay árbitros para Rosario Central - Estudiantes y Gimnasia - Unión por 8vos de Final
+ Leidas

En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario

Estatales, sin oferta y con un aviso por el aguinaldo

La agenda de festejos de los 143 años de La Plata

El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado

Con Dóvalo y una posible línea de cinco en defensa

Ordenan decomisar los bienes de Cristina por la causa que está presa

Central, con algunos regresos y una baja clave

Dasarmar la valija: el Pincha quiere aprovechar la vida extra
Últimas noticias de El Mundo

Crisis con EE UU: John Lennon “inspira” a Maduro

Arabia anuncia fuertes inversiones en EE UU

Quería envenenar con caramelos a nenes judíos

El ultraderechista Kast, favorito para el balotaje
Información General
Apagón en internet: una falla volteó parte de la web
La sífilis creció un 20% de un año a otro en el país
Ya se venden los pasajes de tren para las vacaciones
Los números de la suerte del miércoles 19 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Un empresario español gana un juicio millonario en Mendoza y promete donar más de U$D 500 millones a Argentina
Deportes
“Queremos hacer historia, vamos a pelear por todo”
Gimnasia zafó de lo peor y se ilusiona con la llave
La Reserva busca la semifinal ante San Lorenzo en Estancia Chica
Dasarmar la valija: el Pincha quiere aprovechar la vida extra
Con Dóvalo y una posible línea de cinco en defensa
Policiales
El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado
El jury a Makintach y un lapidario “11 a 0” que la dejó sin rango de jueza
Asesinaron a un joven de 20 años por una bici
Un asalto a una mujer que recordó un trágico caso
Miguel Bru: murió el último policía que seguía preso

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla