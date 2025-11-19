Ecuador: Noboa cambió la mitad de su gabinete

Ordenan decomisar los bienes de Cristina por la causa que está presa
Ordenan decomisar los bienes de Cristina por la causa que está presa
En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario
Súper ganadores millonarios: tres platenses se repartieron los 30 millones
El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado
Andis: renunció la funcionaria que le encontraron US$ 700 mil en su casa
Alberto Fernández, más complicado por la contratación de seguros
Quejas y reclamos por la higiene y demoras en los hospitales públicos
El consumo en autoservicios tuvo un aumento del 12,5% en octubre
En la elección nodocente sólo Agronomía se apartó de la conducción de Atulp
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El presidente ecuatoriano Daniel Noboa dispuso ayer cambios en seis de los 14 ministerios nacionales luego de la derrota en el referendo propuesto por el Ejecutivo que buscaba la convocatoria a una Asamblea Constituyente para modificar la carta magna y la instalación de bases militares extranjeras en el país.
En un comunicado, la presidencia señaló que “con el objetivo de fortalecer la gestión pública el primer mandatario ha dispuesto una serie de ajustes en el gabinete”.
Detalló que quedaron fuera de sus cargos los ministros de Gobierno, de Desarrollo Humano, de Trabajo, de Salud, de Agricultura y de Educación, y adicionalmente el titular de la Secretaría de Gestión de Riesgos.
De inmediato anunció a sus reemplazantes. La vocera presidencial, Carolina Jaramillo, informó en X su renuncia, que fue aceptada poco después por la presidencia.
Casi el 62% de los votantes del referendo rechazaron la instalación de la Constituyente y más del 60% se opusieron a las bases militares. En las otras dos propuestas planteadas en la consulta -eliminar el financiamiento público a los partidos políticos y reducir la cantidad de miembros del Congreso- también ganó ampliamente el “No”.
Tras el resultado, Noboa reconoció en X el rechazo popular y dijo que “respetamos la voluntad del pueblo, seguiremos luchando sin descanso por el país que ustedes merecen con las herramientas que tenemos”.
LE PUEDE INTERESAR
Fallo a favor de Meta en un histórico caso antimonopolio
LE PUEDE INTERESAR
Escándalo por “safari” para matar a civiles en Sarajevo
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí