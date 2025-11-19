Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |TRAS EL REVÉS EN EL REFERENDO

Ecuador: Noboa cambió la mitad de su gabinete

19 de Noviembre de 2025 | 02:24
Edición impresa

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa dispuso ayer cambios en seis de los 14 ministerios nacionales luego de la derrota en el referendo propuesto por el Ejecutivo que buscaba la convocatoria a una Asamblea Constituyente para modificar la carta magna y la instalación de bases militares extranjeras en el país.

En un comunicado, la presidencia señaló que “con el objetivo de fortalecer la gestión pública el primer mandatario ha dispuesto una serie de ajustes en el gabinete”.

Detalló que quedaron fuera de sus cargos los ministros de Gobierno, de Desarrollo Humano, de Trabajo, de Salud, de Agricultura y de Educación, y adicionalmente el titular de la Secretaría de Gestión de Riesgos.

De inmediato anunció a sus reemplazantes. La vocera presidencial, Carolina Jaramillo, informó en X su renuncia, que fue aceptada poco después por la presidencia.

Casi el 62% de los votantes del referendo rechazaron la instalación de la Constituyente y más del 60% se opusieron a las bases militares. En las otras dos propuestas planteadas en la consulta -eliminar el financiamiento público a los partidos políticos y reducir la cantidad de miembros del Congreso- también ganó ampliamente el “No”.

Tras el resultado, Noboa reconoció en X el rechazo popular y dijo que “respetamos la voluntad del pueblo, seguiremos luchando sin descanso por el país que ustedes merecen con las herramientas que tenemos”.

