Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |El operativo más letal en la historia de Brasil dejó 132 muertos y una ciudad en estado de shock

Cuando Río dejó de respirar: un antes y un después para la ciudad

En las favelas de Penha y del Complexo do Alemão, el aire aún huele a pólvora y miedo. Las balas callaron, pero la sensación que quedó dice más que el parte policial

Cuando Río dejó de respirar: un antes y un después para la ciudad

El operativo en las favelas marcó un antes y un después / AFP

2 de Noviembre de 2025 | 02:06
Edición impresa

Aún de noche, cuando el sol no había asomado sobre la bahía, el cielo de Río de Janeiro volvió a rugir. Desde los techos del Complexo do Alemão, los vecinos contaron más de diez helicópteros. Las sombras bajaban con la precisión de un ritual que la ciudad conoce de memoria. En el aire, la mezcla amarga de humo y gasolina. En el suelo, la certeza de que otra vez el día amanecería sobre cuerpos tendidos.

El operativo había comenzado con una promesa: “recuperar el control”. La policía y el Ejército cercaron dos de las favelas más populosas, buscando desarticular al Comando Vermelho, la organización nacida en una prisión hace casi medio siglo. En unas horas, Río fue otra vez escenario de guerra. El conteo final fue de 132 muertos. Entre ellos, cuatro policías. La ciudad amaneció muda, como si el ruido de las ráfagas le hubiera robado la voz.

Donde el silencio pesa más que el plomo

En las calles estrechas de Penha, los perros ladran ante el eco de los pasos. Algunas persianas siguen bajas. Los kioscos, las peluquerías y los almacenes abren a medias. Nadie habla demasiado. “Nunca vimos algo así”, dice René Silva, periodista y activista del Complexo do Alemão. Lo dice despacio, como quien teme que las palabras también sean vigiladas.

El silencio pesa, pero no es paz. Es la pausa entre dos tormentas. Los vecinos saben que las operaciones no cambian la vida de nadie, salvo la de los muertos. “El crimen continúa, todo sigue igual”, agrega Silva, mirando un muro donde alguien pintó la fecha del operativo, como si fuera un recordatorio o una advertencia.

A pocos metros, un chico barre los vidrios rotos. Su madre no lo deja salir después de las seis. Desde la terraza se ve la ciudad brillante: el Cristo del Corcovado, las luces de la Avenida Brasil, el mar. Pero aquí arriba, Río parece otra cosa: un lugar donde el Estado entra como un ejército y se va dejando huellas que nadie limpia.

El crimen que nunca muere

El Comando Vermelho nació entre rejas, cuando presos comunes y políticos aprendieron a sobrevivir juntos en los años setenta. De esa mezcla salió una organización que se expandió con la misma lógica que el abandono. Hoy disputa rutas internacionales de drogas y poder con el PCC de São Paulo. Su nombre —rojo, combativo, antiguo— se convirtió en sinónimo de un país fracturado.

LE PUEDE INTERESAR

Israel intensifica los bombardeos sobre Gaza

LE PUEDE INTERESAR

Y llegó nomás la fiesta de 15... ¡Pero a los 72 años!

El gobernador Cláudio Castro lo llama “narcoterrorismo” y celebra el operativo como un éxito. En los medios, su voz suena firme. Pero en las favelas, la palabra “éxito” tiene otro significado: sobrevivir. Los números son otra forma de política. Para algunos, 132 muertos son una victoria; para otros, una herida abierta.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, desde Brasilia, promete leyes más duras contra el crimen organizado. En Río, sin embargo, la línea que separa el delito de la miseria es demasiado delgada. Como dice el sociólogo Daniel Hirata, “el crimen no vive en la pobreza, sobrevive gracias a su vínculo con las élites”. Pero esas frases rara vez llegan a los noticieros.

Las heridas que no salen en la foto

Cuando la policía se fue, quedaron los rastros: paredes agujereadas, techos quebrados, ropa colgada sobre el polvo. Los vecinos salieron a contar a los ausentes. Cada favela tiene su propio recuento, más preciso que el oficial. Las madres marcan las fechas con tiza en la puerta, los niños aprenden a distinguir el sonido de un fusil del de una motocicleta.

El aire todavía huele a pólvora. Y sin embargo, la vida insiste. En una esquina, un grupo de chicos juega a la pelota con una botella vacía. Un vendedor ambulante vuelve a su puesto. Una mujer enciende una vela sobre el muro de un vecino muerto. Río se acostumbra a sobrevivir a sus propias batallas.

El martes que la ciudad dejó de respirar ya pasó, pero el aire sigue denso. En las noches, el eco de los helicópteros parece volver, como un recordatorio de que aquí, entre los cerros y el mar, la paz siempre suena a tregua.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Tensión en el Instituto Médico Platense: descontrolado, un hombre rompió a fierrazos los vidrios del hall

Fotos y video.- Descarrilló tren de cargas en La Plata

VIDEO.- Descontrol total de las motos en La Plata: caravana masiva, a contramano, mucho ruido y megaoperativo

Renunció Guillermo Francos y lo reemplaza Manuel Adorni

El peronismo, en llamas: Cristina apuntó contra Kicillof, que tuvo el respaldo de los intendentes

¿Cómo sigue Gimnasia tras el bochorno?

Estudiantes: el Barba repetiría equipo por primera vez en el año

¿Le fue infiel Yanina a Diego Latorre? "Por venganza", dijo ella
+ Leidas

Estudiantes recibe a Boca, por un rugido decisivo en UNO: hora, formaciones y TV

El Lobo, con la soga al cuello, visita el Monumental: hora, formaciones y TV

La sombra de Alberto detrás de la carta de CFK y el quiebre que Kicillof evita sentenciar

Una semana especial: Argentina ya tiene menos tasa a 10 años que Brasil

Los ausentes: por qué un tercio de los argentinos decidió no ir a votar

Viajan en sus vehículos, derrumbando prejuicios y miedos

La caravana motoquera celebró a las brujas: noche a puro fastidio

Crónica de una violenta noche en el Instituto Médico Platense
Últimas noticias de El Mundo

Trump, el retorno simbólico a la era nuclear y la sombra de la Guerra Fría

EE UU busca imponer su ley en América Latina

Israel intensifica los bombardeos sobre Gaza

Y llegó nomás la fiesta de 15... ¡Pero a los 72 años!
Información General
Insatisfacción laboral: el 86% quiere cambiar de empleo
Marcha del Orgullo con fiesta, críticas y reclamos
El cometa que no parece tal y desconcierta a los expertos
Los números de la suerte del domingo 2 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
De La Plata a Barcelona: un emprendedor ganó en Dubái el premio al mejor café de Europa
Policiales
La pesadilla de siempre: asaltaron a un jubilado mientras dormía
Crónica de una violenta noche en el Instituto Médico Platense
A una embarazada le apuntaron en la panza y en la cabeza en un robo
Le solicitaron un viaje por Didi, pero era una trampa
Le desvalijan la casa a una docente de Ensenada
Deportes
Estudiantes recibe a Boca, por un rugido decisivo en UNO: hora, formaciones y TV
Positivo registro de Domínguez ante el Xeneize
Dos retornos en la nómina de concentrados
Sin novedades, Úbeda dio a conocer la lista
Sábado agridulce para las Juveniles

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla