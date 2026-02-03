Detención y juicio: el caso que golpea a la familia real de Noruega

Se fue Lavagna del Indec: polémica y marcha atrás con el nuevo índice
Se fue Lavagna del Indec: polémica y marcha atrás con el nuevo índice
Abusos en la oficina “007”: preventiva a dos empleados del Senado
Importante corte de luz afecta a varios barrios de La Plata: qué dijo Edelap
Ventas de verano en La Plata, con movimiento vacacional y cautela
Acuerdo con anestesiólogos: comienzan a normalizarse las cirugías en la Región
Inusuales aviones militares causan curiosidad al volar por la Región
Buscan en La Plata a una joven de 31 años que desapareció tras salir del dentista
En Punta Alta crean una Mesa de Gestión del Agua por “crisis” en el servicio
“¿Cómo quieren aumentar un 40% la tarifa con las deficiencias que hay en la Ciudad?”
Preocupa a los colegios privados bonaerenses el "desacople financiero" de enero
Se reactivó el servicio del Tren Universitario con las formaciones reacondicionadas
Advierten por el riesgo "muy alto" de incendios forestales en la Región
La Fiesta del Tomate Platense vuelve a Gorina: agenda completa, talleres y música en vivo
Recaló en La Plata una denuncia contra Claudio “Chiqui” Tapia
El traslado de “Pequeño J” al país podría demorarse varios meses
Cuarto intermedio en la causa por la tragedia de Lito Costilla en Tolosa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El caso que sacude a la familia real de Noruega sumó un nuevo capítulo. Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera Mette-Marit, fue detenido nuevamente este domingo en Oslo, poco antes del inicio del juicio en el que enfrenta graves acusaciones, entre ellas varias violaciones.
La policía noruega confirmó que la detención se produjo por sospechas de nuevos ataques, amenazas con un cuchillo y por violar una orden judicial que le prohibía contactar a las presuntas víctimas.
Según informaron las autoridades, se solicitará que permanezca detenido durante cuatro semanas ante el riesgo de reincidencia. El joven, de 29 años, debía presentarse ya ante un tribunal para responder por 38 cargos, que incluyen violencia física y psicológica, delitos sexuales y una infracción a la ley de estupefacientes. En total, siete personas figuran como víctimas en la causa, cuatro de ellas por presuntas violaciones cometidas cuando no estaban en condiciones de defenderse.
Høiby, nacido de una relación anterior al matrimonio de Mette-Marit con el príncipe heredero Haakon, niega los hechos más graves que se le imputan. Sin embargo, la acumulación de cargos y la nueva detención vuelven a colocar el foco mediático sobre un proceso judicial que genera conmoción en la sociedad noruega y pone a prueba la imagen de la monarquía.
El juicio se extenderá hasta el 19 de marzo y el veredicto se conocerá semanas más tarde. De ser hallado culpable de los delitos más severos, Høiby podría enfrentar una condena de hasta 16 años de prisión, en uno de los casos más delicados que ha involucrado a un miembro del entorno directo de la realeza europea en los últimos años.
LE PUEDE INTERESAR
Del calor al abrigo: una ola polar histórica sorprende a Miami
LE PUEDE INTERESAR
Teherán mueve ficha y apuesta al diálogo
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí