Detención y juicio: el caso que golpea a la familia real de Noruega

El caso que sacude a la familia real de Noruega sumó un nuevo capítulo. Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera Mette-Marit, fue detenido nuevamente este domingo en Oslo, poco antes del inicio del juicio en el que enfrenta graves acusaciones, entre ellas varias violaciones.

La policía noruega confirmó que la detención se produjo por sospechas de nuevos ataques, amenazas con un cuchillo y por violar una orden judicial que le prohibía contactar a las presuntas víctimas.

Según informaron las autoridades, se solicitará que permanezca detenido durante cuatro semanas ante el riesgo de reincidencia. El joven, de 29 años, debía presentarse ya ante un tribunal para responder por 38 cargos, que incluyen violencia física y psicológica, delitos sexuales y una infracción a la ley de estupefacientes. En total, siete personas figuran como víctimas en la causa, cuatro de ellas por presuntas violaciones cometidas cuando no estaban en condiciones de defenderse.

Høiby, nacido de una relación anterior al matrimonio de Mette-Marit con el príncipe heredero Haakon, niega los hechos más graves que se le imputan. Sin embargo, la acumulación de cargos y la nueva detención vuelven a colocar el foco mediático sobre un proceso judicial que genera conmoción en la sociedad noruega y pone a prueba la imagen de la monarquía.

El juicio se extenderá hasta el 19 de marzo y el veredicto se conocerá semanas más tarde. De ser hallado culpable de los delitos más severos, Høiby podría enfrentar una condena de hasta 16 años de prisión, en uno de los casos más delicados que ha involucrado a un miembro del entorno directo de la realeza europea en los últimos años.