Acuerdo EE UU-India: Trump le redujo los aranceles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer un acuerdo comercial con India que incluye una significativa reducción de aranceles, y vinculó esa medida a un compromiso energético atribuido al primer ministro indio, Narendra Modi, de dejar de comprar petróleo ruso.

Trump comunicó en su red Truth Social que, tras una llamada telefónica con Modi, Washington acordó reducir el arancel recíproco aplicado a productos indios -que había escalado hasta el 25 %- a 18 % con efecto inmediato.

Además, afirmó que India “aceptó dejar de comprar petróleo ruso y adquirir mucho más de Estados Unidos y eventualmente de Venezuela”, una estrategia que, según él, contribuiría a “poner fin a la guerra en Ucrania”.

MESES DE TENSIONES COMERCIALES

El anuncio cerró meses de tensiones comerciales entre las dos potencias. En 2025, el gobierno de Trump había impuesto aranceles punitivos a productos indios -en múltiples etapas incluso llegando a una tasa combinada de 50 %- como respuesta a la decisión de Nueva Delhi de continuar comprando crudo ruso a pesar de las sanciones occidentales impuestas tras la invasión rusa de Ucrania.

Trump aseguró que el supuesto compromiso de Modi también incluye que India reducirá a “cero” sus barreras arancelarias y regulatorias para productos estadounidenses y que el país asiático comprará más de 500 mil millones de dólares en bienes de Estados Unidos, abarcando energía, tecnología, agricultura y otros sectores.

El presidente estadounidense Donald Trump / AFP

La versión india del acuerdo, sin embargo, fue más mesurada. Modi describió la conversación como “maravillosa” y agradeció la reducción arancelaria a 18 %, destacando el impacto positivo para los productos “Made in India”. Pero en su declaración pública no hizo referencia formal a dejar de adquirir petróleo ruso, ni confirmó detalles sobre los compromisos energéticos mencionados por Trump.

El acuerdo marca una fase de desescalada tras las tensiones económicas de 2025, cuando Washington lanzó penalizaciones arancelarias adicionales a India por seguir comprando crudo ruso, algo que Moscú había defendido como necesario para la seguridad energética de su mercado interno. El aspecto geopolítico del anuncio fue tan destacado como el económico. Trump vinculó abiertamente el cambio en el comercio energético con el objetivo de debilitar la financiación rusa para la guerra en Ucrania. El giro hacia la compra de energía estadounidense -y en parte venezolana, según Trump- es presentado como una pieza clave en ese esfuerzo.

El primer ministro indio Narendra Modi /AFP

Sin embargo, analistas comerciales y diplomáticos subrayan un matiz importante: mientras la reducción arancelaria está confirmada oficialmente por ambos gobiernos, el compromiso de India de abandonar completamente el crudo ruso aún no ha sido formalizado por Nueva Delhi en los términos que Trump afirmó. Aunque India ha reducido sus compras de petróleo ruso en los últimos meses, la diversificación energética y las implicancias de seguridad aún son objeto de negociaciones más amplias con la Unión Europea y otros socios.

Además, el nuevo acuerdo se produce en un contexto más amplio de relaciones globales en reconfiguración. India firmó recientemente un acuerdo ambicioso con la Unión Europea y sigue fortaleciendo vínculos comerciales con múltiples bloques, mientras mantiene una política estratégica de autonomía respecto a las grandes potencias.

El anuncio de Trump fue recibido con reacciones diversas: en Estados Unidos, generó expectativa entre sectores empresariales que esperan mayor acceso a los mercados indios, mientras que en India, aunque la reducción arancelaria es bienvenida, hay cautela sobre los compromisos energéticos y sus implicancias geopolíticas.