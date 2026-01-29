Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

DUDÓ MUCHO A LA HORA DE CORTAR LOS CENTROS

Iacovich volvió a la titularidad pero no mostró seguridad

Fabricio Iacovich volvió a la titularidad ante el Xeneize / N. Braicovich

29 de Enero de 2026 | 01:25
Estudiantes se quedó con un triunfo merecido ante Boca y desde principio a fin, dominó las acciones para sacar la chapa de campeón. Hizo un buen partido desde lo defensivo y además hubo prueba de fuego para Fabricio Iacovich ,en su vuelta a la titularidad en lugar del lesionado Fernando Muslera.

El arquero no se mostró con mucha seguridad, ya que tuvo algunas dudas a la hora de cortar los centros. Más allá que el Xeneize atacó poco en el partido, dejó algunas dudas en las pelotas paradas. También hubo ocasiones donde no salió a cortar los centros, pero sus compañeros estuvieron atentos para los despejes.

Después, en el complemento, no pasó sobresaltos hasta el gol de Boca, que cambió el partido. Iacovich no tuvo responsabilidad en el tanto, ya que Zeballos definió bien dentro del área.

Y si bien siguió con algunas dudas a las hora de las salidas durante los centros, sacó una pelota clara de gol por parte de Aranda. El juvenil, que cambió un poco el partido para el rival, remató fuerte y el arquero sacó de buena manera la pelota al córner, cerca de su palo derecho.

Más allá de todo, el final fue feliz para el arquero, ya que pudo mantener el triunfo para el Pincha, en un partido que tenía todo para golear pero que terminó sufriendo en el final.

Sin dudas, en los próximos partidos, Iacovich tendrá varias pruebas de fuego, ya que Muslera estará fuera de las canchas por casi un mes. El próximo escollo será Defensa y Justicia el lunes en Florencio Varela.

Por lo pronto, el arquero pasó una prueba de fuego y buscará seguir mejorando, en un momento donde Estudiantes también está solido en defensa.

EXTENDIÓ SU RACHA

El triunfazo ante Boca le extendió su buena racha invicta. Ayer, alcanzó los ocho partidos sin conocer la derrota a nivel general, producto de seis victorias y dos empates. La última caída del León fue el 16 de noviembre ante Argentinos por 2-1 como local.

Después, todo cambió: en los playoffs, logró ganarle a Rosario Central, Central Córdoba, Gimnasia, mientras que empató con Racing en la final pero terminó levantando el título por penales.

 

Fue la cuarta victoria del Pincha con Domínguez en el banco de suplentes

 

El siguiente encuentro fue la final del Trofeo de Campeones, donde derrotó a Platense. Y en lo que va del 2026, logró dos victorias (Ituzaingó y Boca) y un empate ante Independiente.

DOMÍNGUEZ, IMPLACABLE

Con el triunfo de ayer, Eduardo Domínguez agrandó el buen momento de Estudiantes ante Boca desde su llegada. Ayer, el Pincha volvió a sacar un buen resultado ante el Xeneize con el Barba en el banco de suplentes, donde alcanzó su cuarta victoria en su noveno partido. Después hubo tres igualdades y tan solo dos victorias del elenco Azul y Oro.

Entre esos triunfos, se destacan dos duelos mano a mano ganados: el de las semifinales de la Copa Argentina 2023 donde Estudiante sganó 3-2. Y también las semifinales de la Copa de la Liga 2024, donde el Pincha también avanzó por ganar 3-1 en los penales, luego de igualar 1-1 en tiempo reglamentario.

Por su parte y más allá de los datos positivos, Estudiantes cortó una racha de cuatro encuentros sin poder ganarle a Boca, producto de dos empates y dos derrotas.

