Un operativo en Tolosa generó un gran revuelo entre los vecinos

Hay alimentos que subieron muy por encima de la inflación platense
Hay alimentos que subieron muy por encima de la inflación platense
Arranca otro juicio por corrupción, con una grave acusación contra Cristina Kirchner
De la violencia a la protesta: por los golpes, expulsión en el Normal 2
Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina tras vencer a Argentinos Juniors por penales
Sin vacaciones: a partir de diciembre, sesiones extraordinarias
Intendentes afirman que “hay otro camino” y van con Kicillof para 2027
Mauricio Macri no se siente cómodo en el lugar que lo coloca el Presidente
La Noche de las Librerías llega con vermú, café y charlas de figuras
De los talleres a las pistas: estudiantes de Berisso buscan hacer historia con su auto eléctrico
Otra vez las aguas inundan la llanura fértil de la Provincia
El Rotary de Los Hornos se suma a la lucha por la erradicación de la Polio
Sembrando terror en Abasto: pesadilla para una familia de agricultores
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Anteanoche, cerca de las 23, cuatro delincuentes, uno de ellos armado, tras saltar un paredón de aproximadamente dos metros de altura y, forzar una reja, se introdujeron en una vivienda de la calle 7 entre 521 y 521 bis, en Tolosa, donde se encontraban los dueños: una mujer de 45 años y un hombre 59.
Al hombre, previo amenazarlo con un revólver, le pegaron con la culata en la cabeza, para agredirlo con puñetazos y patadas.
En ese contexto, superado en número, nada pudo hacer para frenar el embate delictivo y terminó maniatado junto a su pareja.
Esa circunstancia aprovechó el grupo invasor, el cual, una vez que se apoderó de distintos elementos de valor, emprendió la retirada del domicilio.
Sin embargo, por un dato que aportó un vecino, la Policía rápidamente acudió al lugar y montó un operativo que incluyó disparos y finalizó con la captura de tres de los sospechosos.
El cuarto, con buena parte del botín, se alegó del lugar y se le perdió el rastro.
LE PUEDE INTERESAR
Detuvieron a uno de los abogados del “clan Sena”
LE PUEDE INTERESAR
Hicieron lugar a un hábeas corpus por motivos de salud de un preso
Respecto de los detenidos, uno de 19 años de Altos de San Lorenzo, otro de 20 de Ringuelet y el último de 29 de Morón, quedaron a disposición de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, quien ya procedió a tomarles declaración indagatoria.
La imputación es en orden al delito de “robo agravado en poblado y en banda y por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa”, que no les permitiría conseguir una rápida excarcelación.
Entre los elementos incautados, que ahora se investigan si tienen origen en este o en otros episodios de robo, el personal actuante detalló un revólver calibre 38; un handy; un corta candado; una llave francesa; una guillotina hidráulica corta rejas; un destornillador tipo barreta; dos pasamontañas; un par de guantes; dos teléfonos celulares; una máquina de cortar pelo en caja con sus accesorios; tres relojes; una billetera con tarjetas varias y botellas de alcohol.
Demás está decir que todo el procedimiento causó terror en el vecindario, sobre todo cuando empezaron a escuchar las detonaciones. Por suerte no hubo heridos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí