Un operativo en Tolosa generó un gran revuelo entre los vecinos

Anteanoche, cerca de las 23, cuatro delincuentes, uno de ellos armado, tras saltar un paredón de aproximadamente dos metros de altura y, forzar una reja, se introdujeron en una vivienda de la calle 7 entre 521 y 521 bis, en Tolosa, donde se encontraban los dueños: una mujer de 45 años y un hombre 59.

Al hombre, previo amenazarlo con un revólver, le pegaron con la culata en la cabeza, para agredirlo con puñetazos y patadas.

En ese contexto, superado en número, nada pudo hacer para frenar el embate delictivo y terminó maniatado junto a su pareja.

Esa circunstancia aprovechó el grupo invasor, el cual, una vez que se apoderó de distintos elementos de valor, emprendió la retirada del domicilio.

Sin embargo, por un dato que aportó un vecino, la Policía rápidamente acudió al lugar y montó un operativo que incluyó disparos y finalizó con la captura de tres de los sospechosos.

El cuarto, con buena parte del botín, se alegó del lugar y se le perdió el rastro.

Respecto de los detenidos, uno de 19 años de Altos de San Lorenzo, otro de 20 de Ringuelet y el último de 29 de Morón, quedaron a disposición de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, quien ya procedió a tomarles declaración indagatoria.

La imputación es en orden al delito de “robo agravado en poblado y en banda y por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa”, que no les permitiría conseguir una rápida excarcelación.

Entre los elementos incautados, que ahora se investigan si tienen origen en este o en otros episodios de robo, el personal actuante detalló un revólver calibre 38; un handy; un corta candado; una llave francesa; una guillotina hidráulica corta rejas; un destornillador tipo barreta; dos pasamontañas; un par de guantes; dos teléfonos celulares; una máquina de cortar pelo en caja con sus accesorios; tres relojes; una billetera con tarjetas varias y botellas de alcohol.

Demás está decir que todo el procedimiento causó terror en el vecindario, sobre todo cuando empezaron a escuchar las detonaciones. Por suerte no hubo heridos.