Policiales |Son de una banda que delinque en Los Hornos

Atrapan a tres menores, aunque solo por un rato

Atrapan a tres menores, aunque solo por un rato

La banda juvenil que fue a robar a una casa en 67 entre 148 y 149 / WEB

6 de Noviembre de 2025 | 02:05
Edición impresa

Hay una banda juvenil que tiene en jaque a un sector de Los Hornos, principalmente dedicada a robos en viviendas.

Está integrada por nueve o más menores de edad, varios de los cuales ya cuentan en su haber con antecedentes y entradas con causas penales en distintas comisarías de nuestra ciudad.

El último de sus ataques conocidos ocurrió, como lo reflejó este diario en su edición de ayer, en una casa de calle 67 entre 148 y 149, a pocas cuadras de la Cárcel de Mujeres de Los Hornos.

Allí la banda intentó ingresar a robar en un domicilio del lugar, de madrugada, pero la dueña se despertó a tiempo, les gritó y los puso en fuga. La presencia del numeroso grupo de delincuentes adolescentes quedó registrada por cámaras de seguridad del barrio.

Las imágenes del episodio se viralizaron durante esa jornada y mostraron que mientras parte de la banda saltó un portón de la finca y pasó al lado interno de la vivienda, cómplices suyos se quedaron en la vereda de “campana”, por si testigos o policías acertaban llegar a esa cuadra.

Frentistas de esa zona conjeturaron que “seguramente estos pibes buscaban alguna moto o una bicicleta, para usarlas para movilizarse en otros hechos delictivos”.

Por lo que observaron vecinos en otras ocasiones, quienes forman parte de esa gavilla “acostumbran salir de madrugada todos juntos y caminan por las calles, para ir viendo dónde meterse a robar”.

Aunque en el referido frustrado atraco, uno de los jóvenes, al parecer quien lideraba a la banda, estaba en una moto. Ayer personal policial detuvo a tres de esos menores: tienen 14, 15 y 16 años. Fue en 144 y 70.

Se verificó que registran antecedentes delictivos y los oficiales los llevaron a la comisaría tercera y luego fueron entregados a sus padres por disposición judicial.

 

