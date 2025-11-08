Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | Creadores platenses: tres historias que transformaron el mundo en el Día del Inventor

El Mundo |Un cierre dispar

Wall Street en alerta por varios gigantes tecnológicos

Wall Street en alerta por varios gigantes tecnológicos
8 de Noviembre de 2025 | 01:43
Edición impresa

La Bolsa de Nueva York cerró con resultados mixtos, al término de una semana marcada por preocupaciones sobre las altas valorizaciones de gigantes tecnológicos.

El Dow Jones subió un 0,16% y el índice ampliado S&P 500 ganó un 0,13%. El tecnológico Nasdaq, en cambio, retrocedió un 0,21%, acumulando una pérdida de más del 3% en la semana.

Debido a la parálisis presupuestaria en EE UU, no se publicó el informe sobre empleo, un dato clave para los inversionistas. El único indicador que se conoció fue el de confianza del consumidor en noviembre, que marcó su nivel más bajo desde 2022. Y los inversionistas se alejaron de las acciones tecnológicas ante el “temor de que los gastos destinados” al desarrollo de la inteligencia artificial “no sean rentables en un futuro cercano”.

Sin embargo, son precisamente estas inversiones y el entusiasmo generalizado en torno a la IA los que han llevado a los principales índices de Wall Street a alcanzar máximos históricos en los últimos meses.

“Cuando los precios alcanzan o se acercan a sus máximos históricos, los inversores encuentran razones para tomar ganancias”, indicó Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el viernes no estar preocupado por la posible existencia de una burbuja en los mercados financieros en torno a la IA y consideró que esta tecnología “será muy útil”.

LE PUEDE INTERESAR

Mujer o varón: Donald Trump logró que se elimine el tercer género en los pasaportes

LE PUEDE INTERESAR

Gigantescas inversiones en inteligencia artificial no alcanzarán para enfrentar la demanda

En la bolsa, la compañía de vehículos eléctricos Tesla retrocedió 3,68% tras la aprobación el jueves de un plan de remuneración de 1 billón de dólares del director ejecutivo de la empresa, Elon Musk, tras una votación en la asamblea general de accionistas.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Elecciones UNLP: los resultados en las cada una de las facultades y el pedido de impugnación en Psicología

La agenda completa de espectáculos en La Plata: lo destacado, NTVG en su cierre de gira por los 30 años

La crisis profunda de Tinelli: se despidió de la lujosa mansión de Punta del Este

El mapa de alerta por problemas de arsénico en el agua: la situación en la Región y qué municipios están en riesgo

Incendio y presunto femicidio: murió el novio de la mujer que había fallecido quemada en Berisso en medio una discusión

Venta de viviendas ProCreAr: cómo serán las subastas del Estado

Este viernes en La Plata: la Noche de las Librerías llega con vermú, café y charlas de figuras

Este finde | El festival en La Plata de los sabores de Italia: pizzas, pastas, pannini, focaccia y mucho más
+ Leidas

Tras 102 años, la librería le dice chau a diagonal 80

Tensa votación en la UNLP: con final abierto en Psicología

Kicillof busca sumar aportantes al IPS y sacárselos a la Anses

“Amarillo precaución” por arsénico en el agua

El plantel y una medida de fuerza por la deuda

Mammini: “Queremos que el club se haga cargo de la situación general”

El desafío a Máximo Kirchner de una intendenta cercana a Cristina

Onofri: “Ni SAD ni gerenciamiento”
Últimas noticias de El Mundo

El secreto más oscuro del rey: una bala, un silencio y una culpa eterna

Miles de vuelos cancelados: la parálisis del gobierno de EE UU

Tiene fecha el juicio al hermano de Pedro Sánchez

La UE se pone más firme con los ciudadanos de Rusia
Policiales
Del error al espanto: el terrible drama de una familia en Tolosa
Pánico extremo en la vivienda de dos jubilados
Una tiktoker sin licencia para conducir
Una tragedia a un paso del cierre sin respuestas
Los despertaron a golpes y les exigieron “la plata de las vaquitas”
Información General
Jóvenes con corazones viejos: el lado oscuro del uso de esteroides
Las “hormigas argentinas” conquistan territorios impensados
Los números de la suerte del sábado 8 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
“Cuando los úteros hablan”, el libro que revela una nueva forma de pensar los vínculos en las familias platenses
Rige sorpresivo paro de micros en el AMBA: ¿afecta a los usuarios de La Plata?
Deportes
El plantel y una medida de fuerza por la deuda
Onofri: “Ni SAD ni gerenciamiento”
El Pincha sin margen de error para acceder a copas
Boca: Úbeda tiene el equipo para el gran partido
Gallardo, a la espera de Montiel y Driussi

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla