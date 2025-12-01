Verstappen: un triunfo que pone el certamen al rojo vivo

La victoria de Max Verstappen (Red Bull), en el Gran Premio de Qatar de la Fórmula Uno dejó la pelea por el título más que apretada y al rojo vivo cuya definición será el próximo fin de semana en Abu Dhabi, en el circuito de Yas Marina.

En el marco de la última fecha del calendario de la máxima categoría del automovilismo, el británico Lando Norris (McLaren), el propio Verstappen y el australiano Oscar Piastri (McLaren) deberán definir al próximo campeón.

De momento, el líder del campeonato de pilotos es Norris con 408 puntos, mientras que el neerlandés se encuentra con 396 y Piastri completa el podio virtual con 392.

El británico llegaba al Circuito Internacional de Lusail con la chance de abrochar el título de campeón por primera vez en su historia.

Sin embargo, Lando Norris finalizó en la cuarta plaza del GP de Qatar por detrás del español Carlos Sáinz (Williams) y dejó el campeonato abierto después del triunfo de Verstappen.

El ganador del Gran Premio de Abu Dhabi llevará 25 puntos, el escolta 18 y el tercero 15. En la misma línea, el cuarto se quedará con 12 unidades, el quinto con 10, el sexto con 8, el séptimo con 6, el octavo con 4, el noveno con 2 y el décimo con 1.

En caso de igualdad de puntos se definirá por la mayor cantidad de carreras ganadas, algo en lo que también están empatados con siete triunfos cada uno.

Si eso sucede, se definirá por la obtención de mayor número de segundos puestos y ahí la ventaja es de Norris con 8, mientras que Verstappen tiene 5 y Piastri 4.

Todo está abierto. Norris, que en el último giro del GP de Qatar consiguió avanzar un puesto que puede ser crucial para la definición que le quitó al cuarto lugar a Kimi Antonelli (Mercedes) que le permitió sumar dos puntos más.

Claro que de por medio está Verstappen, que no se le puede dar un centímetro de ventaja; mientras que Oscar Piastri fue el gran “perdedor” de la fecha pese a ganar la Sprint y ocupar el segundo lugar de la carrera principal, pero la estratagema que utilizó el equipo McLaren le restó posibilidades a ambos pilotos de la escudería.

En lo que respecta a Franco Colapinto hizo una buena carrera dentro las posibilidades que le otorga la escudería Alpine. El piloto largó desde boxes (había finalizado último en la clasificación) por una modificación no permitida en el vehículo.

Colapinto hizo un trabajo prolijo durante las 57 vueltas de la carrera con lo que terminó décimo cuarto lugar; mientras que Pierre Gasly, su compañero de equipo, terminó dos puestos por detrás del argentino después del fuerte encontronazo que tuvo con Nico Hulkenberg (Sauber), en una de las curvas del circuito.