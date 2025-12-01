El Dibu fue figura en el triunfo del Arton Villa

Buscan destrabar en la Legislatura la puja por el endeudamiento
Buscan destrabar en la Legislatura la puja por el endeudamiento
Ya se aplica la suba del 14,4% en los micros y hay amenaza de paro
“No llego a diciembre”: cómo hacer frente a la carga emocional de fin de año
¿Chau chau adiós?: Miranda deslumbró en La Plata: quizás fue la última vez
Reclamos vecinales por el estado de las calles en la periferia
La Justicia avanza con el decomiso de los bienes de Cristina Kirchner
Comienza diciembre con la mira en el dólar y la recaudación impositiva
Pullaro apuntó a la corrupción en ANDIS al inaugurar un hospital
Farmacéuticos hicieron un llamado a vacunarse y destacaron su protección
Inauguraron un colorido mural en el Jardín 954, de 54 entre 19 y 20
Heridas que no cierran: cuádruple crimen: nuevo capítulo judicial
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Aston Villa venció 1-0 a Wolves con gol del francés Kamara. Por su parte el argentino Emiliano Martínez fue clave en el triunfo con dos atajadas importantes para mantener la ventaja en el marcador. Además, el clásico de Londres entre Chelsea y Arsenal terminó igualado.
La primera gran atajada del Dibu fue en el cierre del primer tiempo, luego de un cabezazo del colombiano Yerson Mosquera que la sacó con ayuda del travesaño. Asimismo, mientras caía al suelo, logró manotear la pelota en segunda instancia para evitar que se le meta en el rebote. La segunda fue en el complemento, tras un remate de Jean-Ricner Bellegarde, donde tuvo una reacción formidable.
Por otro lado, Arsenal y Chelsea igualaron 1-1. Con este resultado los primeros siguen en lo más alto de la Premier League, con 5 puntos de diferencia sobre el escolta City. Por su parte, los Azules continúan en puesto de Champions. Enzo Fernández fue titular en la visita. Mientras que Alejandro Garnacho ingresó en el complemento.
En otros resultados: Crystal Palace 1-2 Manchester United; West Ham 0-2 Liverpool y Forest 0-2 Brighton.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí