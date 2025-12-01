El Dibu fue figura en el triunfo del Arton Villa

Aston Villa venció 1-0 a Wolves con gol del francés Kamara. Por su parte el argentino Emiliano Martínez fue clave en el triunfo con dos atajadas importantes para mantener la ventaja en el marcador. Además, el clásico de Londres entre Chelsea y Arsenal terminó igualado.

La primera gran atajada del Dibu fue en el cierre del primer tiempo, luego de un cabezazo del colombiano Yerson Mosquera que la sacó con ayuda del travesaño. Asimismo, mientras caía al suelo, logró manotear la pelota en segunda instancia para evitar que se le meta en el rebote. La segunda fue en el complemento, tras un remate de Jean-Ricner Bellegarde, donde tuvo una reacción formidable.

Por otro lado, Arsenal y Chelsea igualaron 1-1. Con este resultado los primeros siguen en lo más alto de la Premier League, con 5 puntos de diferencia sobre el escolta City. Por su parte, los Azules continúan en puesto de Champions. Enzo Fernández fue titular en la visita. Mientras que Alejandro Garnacho ingresó en el complemento.

En otros resultados: Crystal Palace 1-2 Manchester United; West Ham 0-2 Liverpool y Forest 0-2 Brighton.