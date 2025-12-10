La Araña Alvarez fue clave en la victoria del Atlético

los abrazos son para julián alvarez, que marcó el primero del atlético / x

Julián Alvarez convirtió un nuevo gol en la UEFA Champions League en la victoria 3-2 de Atlético de Madrid contra PSV, en Países Bajos.

El equipo de Diego Simeone comenzó perdiendo con el tanto de Guus Til casi desde el comienzo.

Cerca del entretiempo, Giuliano Simeone la robó en la salida y cedió para Alexander Sorloth, quien amagó a patear y tocó hacia el medio para Alvarez, que solamente la empujó y marcó su cuarto gol en la presente edición de la competencia continental europea.

En el complemento, el Colchonero salió con todo y se puso en ventaja gracias a un rebote tomado por David Hancko tras un tiro desde afuera del área del argentino Nahuel Molina. Instantes más tarde, Sorloth puso el 3-1.

Sin embargo, los madrileños sufrieron en el final por un tanto de Ricardo Pepi desde un córner, pero sumaron tres puntos clave que lo depositan en la fase de clasificación directa a octavos de final.

MAC ALLISTER LE GANÓ EL DUELO A LAUTARO MARTÍNEZ

En el partido que enfrentó a los campeones del mundo Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, en este caso lo ganó el ex Boca, ya que su equipo, el Liverpool, venció por la mínima diferencia al Inter, en partido celebrado en el estadio San Siro.

El único gol del compromiso fue convertido por el húngaro Dominik Szoboszlai.

Durante el transcurso del primer tiempo, ambos equipos ingresaron al terreno de juego con una enorme intensidad defensivas y ofensiva que generaron un y vuelta permanente.

Pero, los dos conjuntos tuvieron desaciertos en las definiciones y se quedaron con un frustrate 0-0.

En el segundo tiempo, Liverpool realizó un importante esfuerzo en el apartado ofensivo y se quedó con el triunfo.

A los 43 minutos, Dominik Szoboszlai convirtió desde el punto penal y selló la sorprendente victoria de su equipo, en condición de visitante y delante de una inmensa cantidad de hinchas del Inter.

BAYERN mÚNICH, INTRATABLE

El poderoso Bayern Múnich venció 3-1 al Sporting de Lisboa, en el Allianz Arena, por el encuentro correspondiente a la sexta jornada de la UEFA Champions League.

Con este resultado, el conjunto teutón se quedó con el segundo lugar de la tabla de posiciones, con 15 unidades, las mismas que tiene el puntero: Arsenal de Inglaterra.

Los tres goles del elenco comando por Vincent Kompany fueron convertidos por Serge Gnabry, Lennart Karl y Jonathan Tah, mientras que el descuento llegó a través Joshua Kimmich, en contra.

Durante el transcurso del primer tiempo del encuentro, el Bayern desplegó una sólida estrategia ofensiva que sorprendió a las distintas líneas defensivas del rival.

Sin embargo, a pesar del esfuerzo, el elenco de la Bundesliga no fue eficaz a la hora de definir las oportunidades de conversión y selló un frustrante 0-0 en el cierre de los primeros 45 minutos del encuentro.

En el complemento, Sporting sorprendió al Bayern. En el minuto 9, el Joshua Kimmich intentó rechazar, pero envió la pelota al fondo de su propio arco.

Sin ambargo, el Bayern levantó la cabeza y Serge Gnary, Lennart Karl y Jonathan Tah concertaron los tres tantos que revirtieron la intensa situación que vivió el conjunto alemán.

Además, Kairat Almaty cayó 1-0 ante el Olympiacos; Mónaco superó 1-0 a Galatasaray; Atlanta venció 2-1 al Chelsea; Barcelona venció 2-1 al Frankfurt. Mientras que Unión Gilloise cayó 3-2 ante el Olympique de Marsella y Tottenham goleó 3-0 a Slavia Praga.

