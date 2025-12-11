Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Los socios del gol: desde este jueves pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

El Mundo |TENSIÓN EXTREMA

Trump confiscó un petrolero cerca de Venezuela

Trump confiscó un petrolero cerca de Venezuela
11 de Diciembre de 2025 | 02:21
Edición impresa

El presidente Donald Trump dio ayer una nueva vuelta de tuerca en su presión contra Venezuela al anunciar la incautación de un “gran” barco petrolero ante sus costas. “Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un gran petrolero, muy grande -el más grande jamás incautado, de hecho”, dijo Trump a los periodistas. “Y están pasando otras cosas, lo verán más adelante” añadió.

La revelación fue hecha al inicio de una mesa redonda con empresarios y altos funcionarios.

El mandatario republicano, artífice de una dura campaña contra el gobierno de Nicolás Maduro desde que volvió a la Casa Blanca, no dio detalles sobre el buque, su propietario o su destino. “Fue incautado por buenas razones”, se limitó a indicar. Se publicarán fotos de la operación, añadió. “Asumo que nos quedaremos con el petróleo”, detalló luego.

Abren una puerta para bajarle la pena a Bolsonaro, pero Lula lo impediría

Detienen por corrupción al expresidente de Bolivia Arce

Trump consideró que los días de Maduro estaban “contados” en una reciente entrevista con el sitio Politico. El principal recurso de Venezuela es el crudo, que está sometido a un embargo. Esto obliga al país a colocar su producción en el mercado negro a precios sensiblemente más bajos, destinada en particular a países asiáticos.

Washington acusa igualmente al gobierno de Maduro de ser un régimen “narcoterrorista”, y por ello ha emprendido una campaña militar para destruir lo que presenta como lanchas cargadas de drogas en el mar Caribe y en el océano Pacífico.

Esta campaña, llevada a cabo por un despliegue naval y aéreo sin precedentes, incluye al mayor portaviones del mundo, el USS Gerald Ford. Hasta ahora la campaña se ha saldado con una veintena de ataques y al menos 87 muertos.

 

