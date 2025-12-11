Detienen por corrupción al expresidente de Bolivia Arce

Presión al comercial local: el avance chino sin freno en la ropa
El expresidente de Bolivia Luis Arce fue detenido por agentes policiales en La Paz, luego de que la fiscalía iniciara investigaciones por un caso de presunta corrupción cuando era ministro del exmandatario Evo Morales, informó el gobierno.
El izquierdista Arce, de 62 años, dejó el poder el 8 de noviembre. Su salida marcó el fin de 20 años de gobiernos socialistas iniciados por Morales y la llegada al poder del centroderechista Rodrigo Paz.
Fuentes de la fiscalía dijeron a la AFP que Arce deberá responder por los presuntos delitos de “incumplimiento de deberes” y “conducta antieconómica”.
“Quiero felicitar a los efectivos (...) de la División Anticorrupción (...) por haber aprehendido, cumpliendo una resolución de aprehensión emanada por una autoridad fiscal”, al expresidente Arce, dijo el vicepresidente boliviano, Edmand Lara, en un video difundido por medios locales.
Cuando Arce era ministro de Economía del gobierno de Morales, presuntamente autorizó transferencias del tesoro público a cuentas personales de dirigentes campesinos, según la denuncia que motivó la detención.
El supuesto desvío de dinero se realizó a través del estatal Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Originarios (Fondioc), que fue cerrado por irregularidades en 2015 y fue sustituido por el Fondo de Desarrollo Indígena.
Una de las beneficiadas fue la exdiputada izquierdista Lidia Patty, que la semana pasada fue detenida y reveló durante un interrogatorio que el traspaso de dinero fue avalado por el entonces ministro de Economía.
Según la investigación, la exlegisladora recibió cerca de 100.000 dólares para un proyecto de cultivo de tomates.
“Lo habíamos dicho en una oportunidad: Luis Arce va a ser el primero en entrar preso. Y estamos cumpliendo. Todos los que le han robado a esta patria van a devolver hasta el último centavo”, agregó Lara.
