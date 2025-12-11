Sin la foto con Machado, Milei vuelve a Argentina

El presidente Javier milei saluda al excandidato presidencial venezolano Edmundo González y a su esposa, en Oslo/ X

El presidente Javier Milei asistió en Oslo a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Aunque esperaba concretar una foto con la líder opositora venezolana, la ausencia de Machado frustró cualquier posibilidad de encuentro.

Durante el acto, Milei escuchó el contundente mensaje del presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, dirigido a Nicolás Maduro: “Señor Maduro, acepte los resultados electorales y renuncie”. También le exigió que habilitara una transición pacífica, al subrayar que “esa es la voluntad del pueblo venezolano”. El Comité destacó además el rol de Machado y la oposición, afirmando que “han encendido una llama que ninguna tortura ni mentira podrá apagar”.

En el entorno presidencial argentino se especulaba con que Milei extendiera su estadía para esperar la llegada de Machado, pero su retraso alteró los planes. A primera hora de la tarde, el mandatario decidió regresar a Buenos Aires y abordó el avión oficial alrededor de las 14.40, cancelando su agenda prevista en Noruega.

Su salida anticipada implicó suspender una audiencia con el rey Harald V y una reunión bilateral con el primer ministro Jonas Gahr Støre, encuentros considerados relevantes para fortalecer vínculos políticos y económicos.

Fuentes oficiales mencionaron de manera informal que el regreso respondió a compromisos urgentes en Argentina, incluida la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso.