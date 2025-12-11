Sin la foto con Machado, Milei vuelve a Argentina

La Provincia convalidó la ordenanza del nuevo COU, que ya comienza a regir
La Provincia convalidó la ordenanza del nuevo COU, que ya comienza a regir
Detectives privados platenses, antídoto de traiciones y pasiones
La Justicia tiene bajo la lupa a una empresa asociada con la AFA
El avance chino en la venta de ropa en La Plata no tiene freno y le mete presión al comercio
En 2025 la Legislatura gastó más de $308 mil millones y sesionó sólo dieciséis veces
Pantalla, trasnoche y malas notas: una epidemia entre adolescentes
¿Martín Fierro comprados?: escándalo por la primera edición de streamers
Le ponen fecha al Presupuesto, pero se retrasa la reforma laboral
Estatales reclaman que la Provincia pague el aguinaldo “en término”
Nación endurece su postura frente al endeudamiento pedido por Kicillof
Javier Milei inicia la segunda mitad de su mandato, con el desafío de más cambios
La inflación porteña se aceleró a 2,4% y acumuló 28,3% en once meses
La Universidad Nacional de La Plata reconoció a sus mejores egresados
Actividades: taller de ilustración, fiesta en Reconquista y bingo en Villa Elisa
“Tenemos el arma cargada”: la trama de otro feroz ataque a jubilados
Quién era el ciclista que murió tras caer sobre el paso bajo nivel
Los Hornos “no está para bollos” y prometen actuar contra los robos
Una audiencia cargada de relatos complican aún más a Tagliaferro
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El presidente Javier Milei asistió en Oslo a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Aunque esperaba concretar una foto con la líder opositora venezolana, la ausencia de Machado frustró cualquier posibilidad de encuentro.
Durante el acto, Milei escuchó el contundente mensaje del presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, dirigido a Nicolás Maduro: “Señor Maduro, acepte los resultados electorales y renuncie”. También le exigió que habilitara una transición pacífica, al subrayar que “esa es la voluntad del pueblo venezolano”. El Comité destacó además el rol de Machado y la oposición, afirmando que “han encendido una llama que ninguna tortura ni mentira podrá apagar”.
En el entorno presidencial argentino se especulaba con que Milei extendiera su estadía para esperar la llegada de Machado, pero su retraso alteró los planes. A primera hora de la tarde, el mandatario decidió regresar a Buenos Aires y abordó el avión oficial alrededor de las 14.40, cancelando su agenda prevista en Noruega.
Su salida anticipada implicó suspender una audiencia con el rey Harald V y una reunión bilateral con el primer ministro Jonas Gahr Støre, encuentros considerados relevantes para fortalecer vínculos políticos y económicos.
Fuentes oficiales mencionaron de manera informal que el regreso respondió a compromisos urgentes en Argentina, incluida la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso.
LE PUEDE INTERESAR
Maduro echó al equipo periodístico de C5N
LE PUEDE INTERESAR
Trump confiscó un petrolero cerca de Venezuela
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí