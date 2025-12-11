Flamengo accedió a las semifinales de la Copa Intercontinental

Presión al comercial local: el avance chino sin freno en la ropa
Detectives privados platenses, antídoto de traiciones y pasiones
En 2025 la Legislatura gastó más de $308 mil millones y sesionó sólo dieciséis veces
Pantalla, trasnoche y malas notas: una epidemia entre adolescentes
La Provincia convalidó la ordenanza del nuevo COU, que ya comienza a regir
¿Martín Fierro comprados?: escándalo por la primera edición de streamers
Le ponen fecha al Presupuesto, pero se retrasa la reforma laboral
La Justicia tiene bajo la lupa a una empresa asociada con la AFA
Estatales reclaman que la Provincia pague el aguinaldo “en término”
Nación endurece su postura frente al endeudamiento pedido por Kicillof
Javier Milei inicia la segunda mitad de su mandato, con el desafío de más cambios
La inflación porteña se aceleró a 2,4% y acumuló 28,3% en once meses
La Universidad Nacional de La Plata reconoció a sus mejores egresados
Actividades: taller de ilustración, fiesta en Reconquista y bingo en Villa Elisa
“Tenemos el arma cargada”: la trama de otro feroz ataque a jubilados
Los Hornos “no está para bollos” y prometen actuar contra los robos
Una audiencia cargada de relatos complican aún más a Tagliaferro
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Flamengo, flamante campeón de la Conmebol Libertadores (le ganó 1-0 a Palmeiras en la final celebrada en Lima, Perú) le ganó ayer 2 a 1 al Cruz Azul de México y se metió en las semifinales de la Copa Intercontinental que se está disputando en forma paralela en Qatar, Egipto y Arabia Saudita.
Los goles del “Fla” fueron convertidos por el uruguayo Giorgian De Arrascaeta a los 17 minutos del primer tiempo, y a los 6 del segundo período; mientras que Jorge Sánchez empató transitoriamente para la Máquina Cementera, a los 44 de la primera etapa.
El conjunto brasileño se enfrentará al Pyramids de Egipto después de vencer al representante de Concacaf en busca de la final, en donde ya espera el poderoso Paris Saint Germain.
De Arrascaeta, la figura del equipo brasileño y también del partido, abrió el marcador a los 17 minutos tras un error defensivo de Gonzalo Piovi (hermano de Ezequiel, jugador de Estudiantes) y definió con frialdad ante la salida del arquero.
Cruz Azul, de buena temporada en el torneo mexicano, reaccionó con determinación, tomó la iniciativa y alcanzó el empate con un potente remate de Jorge Sánchez que venció a Agustín Rossi, luego de un gol anulado por fuera de juego en una acción previa. El primer tiempo cerró con paridad acorde al desarrollo.
En la etapa complementaria, Flamengo asumió el control del partido, ajustó líneas con los cambios que efectuó el entrenador Filipe Luís y volvió a golpear por intermedio del mediocampista uruguayo, quien definió por encima de Andrés Gudiño para sellar el 2-1.
LE PUEDE INTERESAR
Los Lobos perdieron y quedaron contra las cuerdas, en vóley
LE PUEDE INTERESAR
Turf - Programas y resultados
El conjunto de Río de Janeiro manejó el cierre con autoridad y no concedió espacios, mientras la “Máquina Cementera” no logró sostener la presión que ejerció su rival.
Con este triunfo, Flamengo quedó más cerca de sumar un nuevo título internacional y mantuvo la ilusión de disputar el duelo ante el Paris Saint-Germain en la Copa Intercontinental.
Además, cortó una racha de 44 años sin estrellas en este certamen, ya que su único antecedente databa de 1981, cuando se coronó frente a Liverpool
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí