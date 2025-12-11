Flamengo accedió a las semifinales de la Copa Intercontinental

Flamengo, flamante campeón de la Conmebol Libertadores (le ganó 1-0 a Palmeiras en la final celebrada en Lima, Perú) le ganó ayer 2 a 1 al Cruz Azul de México y se metió en las semifinales de la Copa Intercontinental que se está disputando en forma paralela en Qatar, Egipto y Arabia Saudita.

Los goles del “Fla” fueron convertidos por el uruguayo Giorgian De Arrascaeta a los 17 minutos del primer tiempo, y a los 6 del segundo período; mientras que Jorge Sánchez empató transitoriamente para la Máquina Cementera, a los 44 de la primera etapa.

El conjunto brasileño se enfrentará al Pyramids de Egipto después de vencer al representante de Concacaf en busca de la final, en donde ya espera el poderoso Paris Saint Germain.

De Arrascaeta, la figura del equipo brasileño y también del partido, abrió el marcador a los 17 minutos tras un error defensivo de Gonzalo Piovi (hermano de Ezequiel, jugador de Estudiantes) y definió con frialdad ante la salida del arquero.

Cruz Azul, de buena temporada en el torneo mexicano, reaccionó con determinación, tomó la iniciativa y alcanzó el empate con un potente remate de Jorge Sánchez que venció a Agustín Rossi, luego de un gol anulado por fuera de juego en una acción previa. El primer tiempo cerró con paridad acorde al desarrollo.

En la etapa complementaria, Flamengo asumió el control del partido, ajustó líneas con los cambios que efectuó el entrenador Filipe Luís y volvió a golpear por intermedio del mediocampista uruguayo, quien definió por encima de Andrés Gudiño para sellar el 2-1.

El conjunto de Río de Janeiro manejó el cierre con autoridad y no concedió espacios, mientras la “Máquina Cementera” no logró sostener la presión que ejerció su rival.

Con este triunfo, Flamengo quedó más cerca de sumar un nuevo título internacional y mantuvo la ilusión de disputar el duelo ante el Paris Saint-Germain en la Copa Intercontinental.

Además, cortó una racha de 44 años sin estrellas en este certamen, ya que su único antecedente databa de 1981, cuando se coronó frente a Liverpool