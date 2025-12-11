Curuzú logró el Clausura y ahora va por el ascenso

curuzú festeja con su gente el pase a la final / ladislao morales

No fue un miércoles cualquiera para CuruzúCuatiá. Todo lo contrario. En su afán de regresar a la máxima categoría de la Liga Amateur Platense (descendió en 2023), ayer dio el primer paso al coronarse campeón del Torneo Clausura de la Liga Amateur, al derrotar por 3-1 a Villa Montoro, en el desempate final que tuvo como escenario la cancha de Nueva Alianza, en el barrio El Retiro.

De esta manera, el equipo “Portugués” obtuvo el derecho a jugar la gran final por el primer ascenso a Primera A ante Peñarol Infantil (campeón del Apertura), partido que se disputará el próximo sábado a partir de las 17 en la cancha de la Asociación Brandsen.

Curuzú, que hizo de local, y Montoro, dos equipos que igualaron el primer puesto con 35 unidades, ofrecieron un primer tiempo chato, y sin ideas.

Sin embargo, sobre el final del período, los dos equipos se acordaron de atacar. Primero fue Agustín Bella que aprovechó una jugada rápida para poner el 1-0. No obstante, Montoro arremetió y rápidamente consiguió el empate.

Fue mediante de un desborde de Nicolás Gauna que terminó en principio en gol en contra de Bella, pero fue otorgado al volante.

En la segunda parte, la paridad se mantuvo, aunque Curuzú fue más contundente y aplicó el segundo con un remate desde lejos de Leonel Espeche.

Con el resultado bajo control y jugando de contra, el nuevo campeón del Clausura definió el pleito con una buena definición de Nahuel Ledesma.

Sobre el final llegó la expulsión de Lucas Peñaloza.

Villa Elisa está de fiesta. Los hinchas de Curuzú celebraron en la cancha junto a los jugadores, después de la victoria. Queda un paso más para que el “Portugués” regrese a la máxima categoría, después de dos años.