Putin ofrece “solidaridad” al gobierno venezolano

“Sur Finanzas”: allanaron un galpón y detienen a su tesorera
Colonia de vacaciones: la opción que puede pasar el medio millón
Condenaron a Gerardo Ponce: 26 años de prisión por abusar de menores
Asumieron los ediles electos y el Concejo local arranca nueva etapa
López contó que a De Vido le dejaba los “sobres” con dólares en el baño
Las remeras del Pincha, el Lobo y Boca, con $5.000 de descuento
Con alimentos sanos y naturales, llega la Feria Agroecológica a La Plata
Construcción: el metro cuadrado en edificios ya roza los $2 millones
El calor vuelve activar la aparición de alacranes y está vez tocó en San Carlos
Enorme pérdida de agua generó una laguna en el corazón del casco urbano
Actividades: bingo, taller infantil, club de lectura, cena de fin de año y feria
Por falso testimonio, piden 10 años de cárcel para Tagliaferro y Godoy
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El presidente ruso Vladimir Putin expresó ayer su “solidaridad con el pueblo venezolano” en medio de las crecientes tensiones entre el líder de Venezuela, Nicolás Maduro, y la administración de Trump. El Kremlin declaró en un comunicado que Putin habló por teléfono con Maduro y reafirmó su apoyo a la política del líder venezolano de “proteger los intereses nacionales y la soberanía frente a la creciente presión externa”.
La llamada se produjo un día después de que fuerzas estadounidenses incautaran un petrolero frente a la costa de Venezuela, la última táctica de la administración del presidente Donald Trump para aumentar la presión sobre Maduro, quien ha sido acusado de narcoterrorismo en Estados Unidos. Durante un testimonio ante el Congreso ayer, la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, vinculó la incautación del buque con los esfuerzos antidrogas del gobierno de Trump en la región.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí