Putin ofrece “solidaridad” al gobierno venezolano

El presidente ruso Vladimir Putin expresó ayer su “solidaridad con el pueblo venezolano” en medio de las crecientes tensiones entre el líder de Venezuela, Nicolás Maduro, y la administración de Trump. El Kremlin declaró en un comunicado que Putin habló por teléfono con Maduro y reafirmó su apoyo a la política del líder venezolano de “proteger los intereses nacionales y la soberanía frente a la creciente presión externa”.

La llamada se produjo un día después de que fuerzas estadounidenses incautaran un petrolero frente a la costa de Venezuela, la última táctica de la administración del presidente Donald Trump para aumentar la presión sobre Maduro, quien ha sido acusado de narcoterrorismo en Estados Unidos. Durante un testimonio ante el Congreso ayer, la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, vinculó la incautación del buque con los esfuerzos antidrogas del gobierno de Trump en la región.