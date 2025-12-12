Portazo y nueva crisis libertaria en La Matanza

La concejal Leila Gianni, quien recientemente asumió su banca en el Concejo Deliberante de La Matanza, quedó relegada del bloque de La

Libertad Avanza (LLA) después de decidir formar una bancada propia bajo el nombre Alianza Libertad Republicana, en asociación con ediles cercanos al PRO.

Desde el espacio libertario emitieron un duro comunicado en el que aseguraron que Gianni “no pertenece, no representa ni está autorizada a

hablar en nombre” de LLA, y acusaron a la concejal de “traición” por haber roto con la bancada el mismo día en que asumió su cargo tras las elecciones del 7 de septiembre. Según allegados a Gianni, su salida del bloque se produjo en medio de tensiones internas con referentes locales que responden a Sebastián Pareja, armador político bonaerense cercano a Karina Milei. Alegan que la concejal fue excluida de actividades partidarias, que no recibió apoyo logístico durante la campaña y que se le negó la jefatura de bloque en el Concejo, así como la posibilidad de ocupar la vicepresidencia segunda.