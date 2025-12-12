Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los socios del gol: pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

Política y Economía

Portazo y nueva crisis libertaria en La Matanza

12 de Diciembre de 2025 | 02:40
Edición impresa

La concejal Leila Gianni, quien recientemente asumió su banca en el Concejo Deliberante de La Matanza, quedó relegada del bloque de La

Libertad Avanza (LLA) después de decidir formar una bancada propia bajo el nombre Alianza Libertad Republicana, en asociación con ediles cercanos al PRO.

Desde el espacio libertario emitieron un duro comunicado en el que aseguraron que Gianni “no pertenece, no representa ni está autorizada a

hablar en nombre” de LLA, y acusaron a la concejal de “traición” por haber roto con la bancada el mismo día en que asumió su cargo tras las elecciones del 7 de septiembre. Según allegados a Gianni, su salida del bloque se produjo en medio de tensiones internas con referentes locales que responden a Sebastián Pareja, armador político bonaerense cercano a Karina Milei. Alegan que la concejal fue excluida de actividades partidarias, que no recibió apoyo logístico durante la campaña y que se le negó la jefatura de bloque en el Concejo, así como la posibilidad de ocupar la vicepresidencia segunda.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Los socios del gol: desde hoy pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

Gimnasia presentó a Germán Brunati: quién es el nuevo director deportivo y cuál será su primer desafío

La Provincia convalidó la ordenanza del nuevo COU, que ya comienza a regir

El avance chino en la venta de ropa en La Plata no tiene freno y le mete presión al comercio

¡Ojo infieles! En La Plata los detectives privados son el antídoto de traiciones y pasiones

Quién era el ciclista que murió tras caer sobre el paso bajo nivel

Burla al régimen: cómo salió Corina de Venezuela

El cielo mete miedo en La Plata: renuevan alerta "Amarillo" por tormentas y granizo
+ Leidas

Ruidosa deserción en La Cámpora y adhesión al alakismo en el Concejo de La Plata

Una movilización del León que será histórica

Estudiantes se va a Santiago con toda su ilusión

Decomisaron milanesas de papel higiénico

El proyecto integral para el fútbol de Gimnasia que tiene Germán Brunati, con Zaniratto adentro

Con alimentos sanos y naturales, llega la Feria Agroecológica a La Plata

En City Bell, reclamos por música y ruidos molestos

Verón a Santiago como hincha: sus antecedentes
Últimas noticias de Política y Economía

Escándalo en AFA: allanan la mansión de Pilar vinculada a Chiqui Tapia y Toviggino

Cajas sindicales, cámaras empresarias y juicios: los límites que pone la reforma laboral

La inflación, en 2,5%: se aceleró por tarifas y la carne

El proyecto de reforma laboral ya es oficial y ahora apuran el debate
Información General
Los números de la suerte del viernes 12 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Infractores en redes: likes, share… y chau registro
Mendoza lleva a la Justicia a los padres que no vacunan
Decomisaron milanesas de papel higiénico
Mendoza, la mejor ciudad para vivir según un ranking de la UBA: ¿por qué?
Espectáculos
Joaquín Levinton sufrió un infarto y lo internaron de urgencia: qué se sabe de su salud
Marcelo Polino confirmó que lo convocaron para conducir Bendita TV: tuvo una reunión con las autoridades de El Nueve
Dieron a conocer los resultados de los tests de embarazo de Morena Rial: los detalles y pasos a seguir
Kevin Johansen y Liniers “Lo que se sube al escenario es la amistad”
El gospel sonará en la Catedral en un show multitudinario
Policiales
La Justicia acreditó que Gerardo Ponce atacó sexualmente a menores y le dieron 26 años de prisión: detalles del fallo
Por falso testimonio, piden 10 años de cárcel para Tagliaferro y Godoy
Brutal pelea en las vías del Tren Roca a La Plata
Fentanilo mortal: nueva marcha en Plaza Moreno
Qué se sabe del vigilador que fue baleado y ahora lucha por su vida
Deportes
Guido Carrillo metió el mejor gol de su vida, a horas de la final: nació su hija Rita y compartió fotos íntimas
Estudiantes se va a Santiago con toda su ilusión
“Esta final nos agarra en un buen momento”
El Pincha debuta ante el Rojo y el Lobo con Racing
El proyecto integral para el fútbol de Gimnasia que tiene Germán Brunati, con Zaniratto adentro

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla