La Cámpora no cede la vice del Senado a Kicillof

La disputa política que sostiene Axel Kicillof con el kirchnerismo está más viva que nunca. Quedó, una vez más, expuesta en los últimos días cuando se discutieron espacios de poder y de representación institucional en ambas cámaras de la Legislatura.

En tándem con el Frente Renovador de Sergio Massa, el kirchnerismo se llevó puestas las aspiraciones del Gobernador de terciar en la discusión por la presidencia y la vice de la Cámara baja. Kicillof tenía un nombre: el ahora ex intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares. Pero el frente interno camporista-massista volvió a imponer número y se quedó con ambos cargos.

Apeló, una vez más, a la presidencia rotativa. El primer año será para el ex intendente de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara. Dirigente cercano a Martín Insaurralde, contó con el aval camporista. Dichiara era resistido por los alcaldes kicillofistas de la Sexta sección que buscaron vetarlo ya en el armado de la lista seccional. Pero no sólo estuvo en esa nómina sino que además la terminó encabezando.

Dichiara cuenta, además, con muy buena llegada a Cristina Kirchner. De hecho, fue anfitrión de las últimas vacaciones que la ahora detenida ex presidenta disfrutó frente al mar en el balneario Sauce Grande, justamente en el municipio costero donde mantiene una fuerte influencia.

La vicepresidencia de Diputados quedó para el massista Alexis Guerrera, ex intendente de General Pinto. Los cargos serán rotativos: el 10 de diciembre de 2026, Guerrera volverá a asumir la presidencia, cargo que ya ocupó dentro de ese mismo esquema hasta hace algunos días.

La Cámpora, además, retuvo la presidencia del bloque que quedó en manos de Facundo Tignanelli.

OTRA PULSEADA

Esas definiciones abrieron paso a otra pulseada que se trasladó al Senado. En la sesión donde juraron los nuevos senadores, el sector de Axel Kicillof, cuya principal espada allí es la vicegobernadora Verónica Magario, buscó imponer como vicepresidenta a la Cámara alta a Ayelén Durán, una ex camporista de Bahía Blanca que ahora reporta al esquema del ministro de Desarrollo de la Comunidad Andrés “Cuervo” Larroque.

La resistencia del kirchnerismo y el massismo fue inmediata. Bloquearon a Durán y, en cambio, propusieron al histórico intendente de José C. Paz, Mario Ishii, quien fue electo senador.

Ishii supo estar cerca de Kicillof e incluso colocó a algunos de sus hombres en el gabinete bonaerense, pero en los últimos tiempos cerró un acuerdo con la propia Cristina Kirchner que ahora lo termina empujando a la estratégica vicepresidencia del Senado.

Sin embargo, la falta de acuerdo no sólo bloqueó a Durán sino que también impidió que Ishii pudiera terminar asumiendo el cargo.

De un lado, el kirchnerismo sostiene que ese cargo, tanto como la presidencia del bloque, le corresponde. De hecho, los ejercía a través de Luis Vivona y Teresa García. Ambos terminaron su mandato.

sucesion

Pero el kicillofismo explica su embestida revoleando cuestiones institucionales: la vicepresidencia del Senado está en la línea de sucesión. Es el tercer cargo de fuerte trascendencia después del gobernador y el vice. De ahí que pretenda tener alineado ese esquema con dirigentes que reporten al Movimiento Derecho al Futuro.

En el medio de esa pulseada aparece al nombre de Sergio Berni. El ex ministro de Seguridad de Kicillof pero ahora alejado del mandatario pulseó hace dos año por quedarse con la vicepresidencia. Falló en su intento por el kirchnerismo impulsó en su lugar a Luis Vivona, el hombre fuerte de Malvinas Argentinas que ahora asumió como diputado.

Ahora se dice que Berni buscaría terciar en esa pelea.

Por lo pronto, ya levantó el perfil. Primero en el recinto y luego a través de una carta que envió a Magario, objetó que en la sesión del lunes pasado los legisladores que juraron al mismo tiempo votaran las licencias del peronista Gabriel Katopodis y del mileísta Diego Valenzuela.

El primero se quedará en el ministerio de Infraestructura junto a Kicillof. Valenzuela, en tanto, desembarcará en el área de Migraciones del gobierno nacional.

Otra discusión abierta es por la presidencia del bloque donde se prevé que sea ocupada por algún senador camporista.