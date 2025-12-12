Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los socios del gol: pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

Política y Economía |Sigue la pelea en el peronismo

La Cámpora no cede la vice del Senado a Kicillof

El Gobernador busca imponer a una legisladora propia para que esté en la línea de sucesión. Los K empujan a Mario Ishii

La Cámpora no cede la vice del Senado a Kicillof

Mario ishii, el candidato K a la vice del senado, junto a magario/X

12 de Diciembre de 2025 | 02:51
Edición impresa

La disputa política que sostiene Axel Kicillof con el kirchnerismo está más viva que nunca. Quedó, una vez más, expuesta en los últimos días cuando se discutieron espacios de poder y de representación institucional en ambas cámaras de la Legislatura.

En tándem con el Frente Renovador de Sergio Massa, el kirchnerismo se llevó puestas las aspiraciones del Gobernador de terciar en la discusión por la presidencia y la vice de la Cámara baja. Kicillof tenía un nombre: el ahora ex intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares. Pero el frente interno camporista-massista volvió a imponer número y se quedó con ambos cargos.

Apeló, una vez más, a la presidencia rotativa. El primer año será para el ex intendente de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara. Dirigente cercano a Martín Insaurralde, contó con el aval camporista. Dichiara era resistido por los alcaldes kicillofistas de la Sexta sección que buscaron vetarlo ya en el armado de la lista seccional. Pero no sólo estuvo en esa nómina sino que además la terminó encabezando.

Dichiara cuenta, además, con muy buena llegada a Cristina Kirchner. De hecho, fue anfitrión de las últimas vacaciones que la ahora detenida ex presidenta disfrutó frente al mar en el balneario Sauce Grande, justamente en el municipio costero donde mantiene una fuerte influencia.

La vicepresidencia de Diputados quedó para el massista Alexis Guerrera, ex intendente de General Pinto. Los cargos serán rotativos: el 10 de diciembre de 2026, Guerrera volverá a asumir la presidencia, cargo que ya ocupó dentro de ese mismo esquema hasta hace algunos días.

La Cámpora, además, retuvo la presidencia del bloque que quedó en manos de Facundo Tignanelli.

LE PUEDE INTERESAR

Oposición pide arrancar por Diputados

LE PUEDE INTERESAR

Rocca a favor, pero volvió a advertir sobre China

OTRA PULSEADA

Esas definiciones abrieron paso a otra pulseada que se trasladó al Senado. En la sesión donde juraron los nuevos senadores, el sector de Axel Kicillof, cuya principal espada allí es la vicegobernadora Verónica Magario, buscó imponer como vicepresidenta a la Cámara alta a Ayelén Durán, una ex camporista de Bahía Blanca que ahora reporta al esquema del ministro de Desarrollo de la Comunidad Andrés “Cuervo” Larroque.

La resistencia del kirchnerismo y el massismo fue inmediata. Bloquearon a Durán y, en cambio, propusieron al histórico intendente de José C. Paz, Mario Ishii, quien fue electo senador.

Ishii supo estar cerca de Kicillof e incluso colocó a algunos de sus hombres en el gabinete bonaerense, pero en los últimos tiempos cerró un acuerdo con la propia Cristina Kirchner que ahora lo termina empujando a la estratégica vicepresidencia del Senado.

Sin embargo, la falta de acuerdo no sólo bloqueó a Durán sino que también impidió que Ishii pudiera terminar asumiendo el cargo.

De un lado, el kirchnerismo sostiene que ese cargo, tanto como la presidencia del bloque, le corresponde. De hecho, los ejercía a través de Luis Vivona y Teresa García. Ambos terminaron su mandato.

sucesion

Pero el kicillofismo explica su embestida revoleando cuestiones institucionales: la vicepresidencia del Senado está en la línea de sucesión. Es el tercer cargo de fuerte trascendencia después del gobernador y el vice. De ahí que pretenda tener alineado ese esquema con dirigentes que reporten al Movimiento Derecho al Futuro.

En el medio de esa pulseada aparece al nombre de Sergio Berni. El ex ministro de Seguridad de Kicillof pero ahora alejado del mandatario pulseó hace dos año por quedarse con la vicepresidencia. Falló en su intento por el kirchnerismo impulsó en su lugar a Luis Vivona, el hombre fuerte de Malvinas Argentinas que ahora asumió como diputado.

Ahora se dice que Berni buscaría terciar en esa pelea.

Por lo pronto, ya levantó el perfil. Primero en el recinto y luego a través de una carta que envió a Magario, objetó que en la sesión del lunes pasado los legisladores que juraron al mismo tiempo votaran las licencias del peronista Gabriel Katopodis y del mileísta Diego Valenzuela.

El primero se quedará en el ministerio de Infraestructura junto a Kicillof. Valenzuela, en tanto, desembarcará en el área de Migraciones del gobierno nacional.

Otra discusión abierta es por la presidencia del bloque donde se prevé que sea ocupada por algún senador camporista.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Portazo y nueva crisis libertaria en La Matanza
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Los socios del gol: desde hoy pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

Gimnasia presentó a Germán Brunati: quién es el nuevo director deportivo y cuál será su primer desafío

La Provincia convalidó la ordenanza del nuevo COU, que ya comienza a regir

El avance chino en la venta de ropa en La Plata no tiene freno y le mete presión al comercio

¡Ojo infieles! En La Plata los detectives privados son el antídoto de traiciones y pasiones

Quién era el ciclista que murió tras caer sobre el paso bajo nivel

Burla al régimen: cómo salió Corina de Venezuela

El cielo mete miedo en La Plata: renuevan alerta "Amarillo" por tormentas y granizo
+ Leidas

Aumento y aguinaldo, las preocupaciones de los gremios bonaerenses, que aún esperan el llamado a paritarias

Ruidosa deserción en La Cámpora y adhesión al alakismo en el Concejo de La Plata

En fotos y video.- Estudiantes ya está en Santiago del Estero

Decomisaron milanesas de papel higiénico

"Muerte cerebral" e "irreversible": el parte médico del joven baleado en La Plata durante una pelea entre bandas

Una movilización del León que será histórica

Gimnasia empieza a pagar las deudas: "Encontramos un club sin recursos económicos ni planificación financiera"

Escándalo en AFA: hallan 45 autos de lujo, motos y kartings en la mansión de Pilar vinculada a Chiqui Tapia y Toviggino
Últimas noticias de Política y Economía

En medio de los allanamientos, apartaron al juez Rafecas de la causa que investiga a la mansión vinculada a Tapia

Milei le tomó juramento a Presti como ministro de Defensa

El Gobierno aclaró cómo serán los cambios en horas extras, indemnizaciones y vacaciones

VIDEO.- Presentaron el Plan de Seguridad 2026 para La Plata: más cámaras, drones y domos
Información General
Daños materiales, calles inundadas y complicaciones: lo que dejó el temporal en el sur bonaerense
Los números de la suerte del viernes 12 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Infractores en redes: likes, share… y chau registro
Mendoza lleva a la Justicia a los padres que no vacunan
Decomisaron milanesas de papel higiénico
Deportes
En fotos y video.- Estudiantes ya está en Santiago del Estero
Todo agotado: no quedan más populares para la tribuna general del Pincha en Santiago
Mercado Libre, el sponsor que Estudiantes estrena en la final ante Racing: el acuerdo es por todo el 2026
El mega tatoo que le hizo una tatuadora Pincha a Andújar: ¡cinco meses de trabajo!
El vóley masculino y el boxeador Iván Daniele, los ganadores de la Fiesta de los Deportes en Gimnasia
Espectáculos
Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata
El parte médico de Joaquín Levinton, que sufrió un infarto
Las mesas de Mirtha Legrand y Juana Viale: quiénes serán los invitados
Goles con tuco: la China piensa en Italia, importante club se interesó por Mauro Icardi
Marcelo Polino confirmó que lo convocaron para conducir Bendita TV: tuvo una reunión con las autoridades de El Nueve
Policiales
"Muerte cerebral" e "irreversible": el parte médico del joven baleado en La Plata durante una pelea entre bandas
La Justicia acreditó que Gerardo Ponce atacó sexualmente a menores y le dieron 26 años de prisión: detalles del fallo
Por falso testimonio, piden 10 años de cárcel para Tagliaferro y Godoy
Brutal pelea en las vías del Tren Roca a La Plata
Fentanilo mortal: nueva marcha en Plaza Moreno

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla